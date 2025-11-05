Estos son los radares que más recaudan en España, según un experto en coches: "En esta comunidad autónoma a Toretto no se le ocurre apostar" Montaje

La velocidad sigue siendo uno de los grandes retos al volante en España. Según los datos que comentó George Smith en TikTok, los radares del país no solo mantienen su actividad, sino que cada año recaudan más por exceso de velocidad. En 2024 se registraron 3.440.655 denuncias, un 14 % más que en 2023, y hay una comunidad autónoma que ya superó el millón de sanciones.

Andalucía lidera el listado de radares más recaudadores en España

El experto en coches explicó que “hay una comunidad autónoma donde a Toretto no se le ocurre apostar”, y dejó claro que se refería a Andalucía, la región con mayor número de radares activos y la más recaudadora del país.

En su recuento, varios de los puntos con más denuncias a coches se encuentran allí:

N.º 5 – Málaga (A-45, km 128) : 49.378 denuncias , 16.000 más que en 2023 . Smith bromeó diciendo que “Por ahí hay mucho Seat amarillo y, como todos sabéis, a poco que te descuides vas a 340 o 380. Con cuidado que os van a quitar el carnet”.

N.º 4 – Cádiz (A-381, km 74) : 54.835 denuncias , casi 50.000 más que en 2023 . “Parece ser que Andalucía es la cuna de la velocidad. Pero recordad, chicos, relax, a correr al circuito”, advirtió.

N.º 3 – Navarra (A-15, km 127) : 60.878 denuncias , 11.000 más que el año anterior . Recordó que el año pasado llovió 117 días , así que esas denuncias fueron en días soleados .

N.º 2 – Málaga (A-7, km 967) : 67.502 sanciones , cifras muy parecidas a las de 2023.

N.º 1 – Madrid (M-40, km 20): 74.877 denuncias por exceso de velocidad, aunque “es una buena noticia porque son casi la mitad respecto al año pasado. La gente se ha concienciado o ha memorizado dónde está el radar y levanta el pie”.

Conducir con precaución siempre será la mejor apuesta

Más allá de las cifras, el mensaje del experto apunta a la responsabilidad. “La calle no es un circuito”, recordó George Smith, e insistió en que los coches deben respetar los límites.

La concienciación vial es clave para evitar sanciones y accidentes. Reducir la velocidad no solo ahorra dinero en multas, también protege vidas. Levantar el pie en zonas controladas por radares o en tramos urbanos puede marcar la diferencia.

Para mantener una conducción segura conviene revisar la velocidad, mantener distancia de seguridad, anticiparse a los frenazos y evitar distracciones. No se trata de apostar quién llega antes, sino de llegar bien.