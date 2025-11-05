Un nuevo estudio sorprende y revela qué coches eléctricos de segunda mano tienen mejor batería

Kvdbil, una reconocida plataforma sueca especializada en coches usados, publicó un informe en el que reveló un dato que rompe con uno de los mitos más extendidos sobre los eléctricos: la mayoría mantiene una excelente salud de batería incluso tras años de uso. El estudio analizó más de 1.300 coches eléctricos e híbridos enchufables y encontró que la degradación de las baterías es mínima.

Qué marcas se destacan por su durabilidad energética

El informe posiciona a Kia, Audi y Opel como las tres marcas que mejor conservan la capacidad de sus baterías. En el caso de Kia, su sistema de gestión térmica y de carga inteligente parece ser una de las claves de su éxito.

Tesla y Mercedes también se ubican en los primeros puestos, confirmando la calidad de sus sistemas eléctricos y su capacidad para mantener un alto rendimiento con el paso del tiempo.

Las 10 marcas con mejor salud de batería

Kia

Audi

Opel

Tesla

Mercedes

Peugeot

Volvo

BMW

Volkswagen

Skoda

El estudio de Kvdbil demuestra que los coches eléctricos usados pueden ser una compra inteligente y segura, especialmente si pertenecen a las marcas que mejor cuidan la salud de sus baterías.