Si no realizas este test de 30 segundos a la hora de comprar un coche de segunda mano, puede que pierdas miles de euros Freepik

Comprar un coche de segunda mano puede parecer una ganga, pero un simple test de 30 segundos podría marcar la diferencia entre una buena compra y una pérdida de miles de euros. En TikTok, la cuenta RevisamosElCoche compartió un consejo que se ha vuelto viral por su eficacia al detectar posibles averías o engaños antes de cerrar la operación.

¿En qué consiste el test de 30 segundos antes de comprar un coche de segunda mano?

Desde la cuenta de RevisamosElCoche explica que este test es rápido pero esencial. Su primera recomendación es observar con detalle el volante y los pedales del coche de segunda mano.

Si el coche presume de tener pocos kilómetros, pero esas piezas muestran un desgaste notable, “algo no cuadra”. Según el especialista, ese puede ser el primer indicio de manipulación o de uso excesivo.

Otro paso clave es agacharse y grabar con el móvil la parte inferior del vehículo. Si se detecta óxido o alguna fuga, lo mejor es alejarse de inmediato.

Además, el vídeo recuerda la importancia de solicitar siempre el historial del coche. Si el vendedor se muestra nervioso o no tiene documentos que respalden el estado del vehículo, “muy mala señal”, advierte el experto.

Revisar es clave para evitar averías costosas

El vídeo subraya que este test de 30 segundos es solo “la punta del iceberg”. Examinar la parte exterior sirve como filtro inicial, pero no garantiza que el motor o los sistemas internos estén en buen estado.

Por eso, la cuenta recomienda que la forma más segura de comprar un coche de segunda mano sea con una revisión profesional, capaz de detectar averías ocultas que podrían convertirse en una "ruina con ruedas".