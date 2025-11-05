JuanFran, experto en automoción, sobre el modelo de segunda mano de Volkswagen que supera a Mercedes y Audi por solo 5.500 euros

De acuerdo con el experto, este modelo sigue siendo un secreto a voces entre los aficionados al motor. Jakub Kotian / Tasr / Dpa

El Volkswagen Phaeton es uno de esos coches que el tiempo ha convertido en un secreto bien guardado del mercado de segunda mano. Concebido para competir con los grandes del lujo alemán, su precio actual, desde los 5.500 euros, sorprende por todo lo que ofrece: potencia, comodidad y una ingeniería que rivaliza con Mercedes-Benz, BMW o Audi. En opinión del especialista en motor JuanFran, a través de su canal CarWow, este modelo “sigue siendo una obra maestra infravalorada, un coche que da más de lo que cuesta”.

Un coche diseñado para competir con el lujo alemán

El Phaeton se desarrolló a finales de los noventa con el objetivo de situar a Volkswagen en el segmento de las berlinas de representación. Piëch impuso exigencias inéditas para su tiempo: el coche debía mantener 22 grados de temperatura interior mientras circulaba a 300 km/h con 50 grados en el exterior.

Para lograrlo, se creó una estructura con una rigidez torsional de 37.000 N·m por grado, superior a la de un Mercedes Clase S o un BMW Serie 7.

Construido en la Fábrica de Cristal de Dresde, el Phaeton ofrecía suspensión neumática, tracción total permanente y un interior con materiales de alta gama. Compartía plataforma con los Bentley Continental GT y Flying Spur, lo que explica su refinamiento técnico. JuanFran subrayó que el modelo “ofrece lo mismo que un Bentley, pero a precio de coche usado”.

Ingeniería avanzada y problemas de fiabilidad

Entre sus motorizaciones más destacadas se encuentra el V10 TDI, un diésel de 5 litros y 313 caballos que generaba 750 Nm de par motor, convirtiéndose en uno de los motores más potentes y suaves de su época. Sin embargo, su complejidad provocó frecuentes averías en turbocompresores y sistemas de refrigeración.

“El dueño de una unidad cambió el motor dos veces y aún lo usa a diario”, comentó JuanFran, quien considera que la suavidad de marcha y el aislamiento del habitáculo siguen siendo notables incluso con más de 400.000 kilómetros.

El coche también destacaba por su equipamiento: cuatro zonas de climatización independientes, doble batería, un techo solar con placa fotovoltaica y un sistema de ventilación que evitaba que el aire diera directamente a los ocupantes. Estos detalles lo convirtieron en una referencia tecnológica, aunque su elevado coste y peso, hasta 400 kilos más que su rival de Audi, limitaron su éxito comercial.

El legado de una obra de ingeniería extrema

A pesar de su fracaso en ventas, solo se produjeron unas 80.000 unidades frente a las 200.000 previstas, el Volkswagen Phaeton se mantiene como uno de los mayores logros de la ingeniería alemana. En palabras de JuanFran, es “el ejemplo perfecto de cómo la obsesión por la perfección puede ir más allá del sentido comercial”.

Dos décadas después, el modelo sigue siendo un secreto a voces entre los aficionados al motor. Su combinación de tecnología, confort y robustez lo convierte en una oportunidad única dentro del mercado de ocasión. Para muchos expertos, y especialmente para JuanFran, el Phaeton demuestra que el lujo auténtico no siempre se mide por el precio, sino por la calidad que resiste el paso del tiempo.