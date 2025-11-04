Marcos, experto en automoción, advierte sobre los timos de los coches de segunda mano: "Muchos caen en el cuarto timo sin darse cuenta"

Los timos en coches de segunda mano pueden evitarse con una revisión profesional o solicitando un informe CarFax. Freepik

Comprar un coche de segunda mano puede parecer un buen negocio, pero un experto en automoción advirtió que hay timos comunes que atrapan incluso a los compradores españoles más precavidos. Con ejemplos reales, el especialista explicó cuáles son cuatro fraudes más habituales y cómo evitar caer en ellos.

Los timos más comunes en coches de segunda mano que cualquiera puede sufrir

Desde el perfil de TikTok, Marcos de @RevisamosElCoche explica que el primer timo es la manipulación del cuentakilómetros. “Muchas veces te venden un coche con ochenta mil kilómetros y realmente tiene doscientos mil”, explica el experto.

Cada kilómetro borrado encarece el vehículo artificialmente. Para evitarlo, en el vídeo recomiendan comprobar siempre el historial, ya que “si no revisas el historial te la pueden colar muy fácilmente”.

El segundo timo tiene que ver con los falsos vendedores que te prometen enviar el coche desde otro país en cuanto se haga la transferencia, pero en cuanto reciben el dinero, desaparecen. “Nunca compres un vehículo de segunda mano sin una revisión previa”, advierte en el vídeo de TikTok.

El tercer timo está en los coches que aparentan haber tenido un único dueño. El video advierte que “puedes acabar con un coche que ha tenido diez dueños en cinco años o, peor aún, que haya estado accidentado”. Para despejar dudas, se sugiere solicitar un informe CarFax o el asesoramiento de un experto.

El cuarto timo: el más frecuente y peligroso según un experto en automoción

El cuarto timo, y también el más común, son los compraventas encubiertos como particulares. El experto explica: “Dicen que es de un particular, pero en realidad han comprado el coche barato, lo han maquillado y te lo venden más caro sin contarte la verdad”.

Su recomendación es desconfiar si el "supuesto vendedor particular" tiene varios coches a la venta. Cada año, miles de personas pierden dinero por este tipo de engaños.

“Un coche mal comprado puede ser el peor error financiero de tu vida”, cierra el vídeo el especialista.