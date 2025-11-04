La Guardia Civil puede multarte con 3000 € en España si llevas estos elementos en la guantera del coche

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

La Guardia Civil ha incrementado los controles en carretera con un enfoque en la revisión de las guanteras. Esta nueva medida, que busca reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de tráfico, ha sorprendido a muchos conductores en España. Las sanciones pueden alcanzar los 3.005 euros, lo que ha generado preocupación entre los usuarios.

Qué está revisando la Guardia Civil en España

Durante estos controles, los agentes piden la documentación del vehículo, pero también inspeccionan los objetos guardados dentro. Las infracciones más graves pueden derivar en sanciones que van desde 601 hasta 3.005 euros, dependiendo de la naturaleza de lo encontrado.

Objetos peligrosos o prohibidos: portar en la guantera cuchillos, navajas, armas sin licencia o elementos que puedan ser considerados contundentes puede suponer una infracción grave en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Baliza V-16: a partir de enero de 2026 será obligatorio llevar este dispositivo luminoso homologado para emergencias, preferiblemente en la guantera o en un lugar accesible. No contar con él podrá implicar sanción, aunque su cuantía dependerá del tipo de incumplimiento.

Documentación en regla: tener el carnet de conducir, el permiso de circulación o la ITV caducados o ausentes sigue siendo una de las faltas más comunes y también puede acarrear multas elevadas.

Sanciones más severas y control preventivo

La Guardia Civil aplica las sanciones más altas cuando detecta objetos que puedan poner en riesgo la seguridad del conductor o de terceros. En estos casos, la multa puede llegar al máximo de 3.005 euros.

Los agentes también recuerdan que la finalidad de esta campaña es concienciar sobre la importancia de mantener la guantera limpia y ordenada, sin elementos que distraigan o puedan ser peligrosos durante la conducción.

Cuáles son las recomendaciones para los conductores

Las autoridades aconsejan revisar el interior del coche y retirar cualquier objeto innecesario. Es preferible conservar únicamente los documentos obligatorios y la luz de emergencia V-16.

También se recomienda descargar la aplicación oficial de la DGT, que permite llevar la documentación en formato digital, aunque disponer de la versión física puede agilizar los controles.