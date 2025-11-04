Un dueño de gasolineras en España, sobre el dinero que gana: “Más del 55% del precio de la gasolina son impuestos”

Con cuatro generaciones dedicadas al negocio del combustible, Tomeu dirige un grupo familiar con siete estaciones de servicio en Mallorca. Desde el lugar donde su abuelo levantó la primera gasolinera en 1962, habla con la claridad de quien conoce de primera mano las luces y sombras de este sector. “Los márgenes son bajísimos y, por lo tanto, estamos hablando de un negocio donde el volumen es importantísimo”, explicó.

Un negocio de alto volumen y baja rentabilidad

De acuerdo con Tomeu, su empresa factura cerca de 20 millones de euros al año, pero dejó claro que no todo lo que entra se traduce en ganancia. Y es que según lo revelado al influencer Adrián G Martin, la realidad es que este negocio se enfrenta a grandes obstáculos que pocos consumidores imaginan: “Más del 55% del precio de la gasolina son impuestos. El Estado se lleva la gran mayoría a través del impuesto de hidrocarburos y el IVA”.

Según detalló, el resto se reparte entre costes de materia prima, distribución y un margen de beneficio muy reducido. “Un litro de gasolina te puede dejar entre 10 y 25 céntimos de beneficio bruto, y la rentabilidad de una estación ronda el 8 o 10% de la facturación total”, comentó.

Esa presión fiscal, sumada al encarecimiento de la energía y la competencia de grandes cadenas, hace que cada estación de servicio necesite vender enormes volúmenes para mantenerse. “Tienes que girar mucho, vender mucho. Nosotros al tener más estaciones podemos tener una cifra de negocio más alta, pero no porque compremos más barato, sino porque vendemos más”, subrayó.

Los costes ocultos de cada litro

A diferencia de la percepción general, Tomeu aclaró que la gasolina que se vende bajo distintas marcas tiene la misma base. Lo que cambia es la aditivación y los costes operativos. “Cuantos más aditivos y mejores, más cara es la gasolina; las estaciones que aditivan menos ofrecen un producto de peor calidad y por eso pueden vender más barato”, señaló.

A ello se suma el peso de los gastos fijos: “Tenemos una plantilla de unas 60 personas, y eso, a final de mes, se nota. Llevamos desde 1962 pagando sin fallar una nómina”.

La implantación de placas solares ha sido uno de los avances más relevantes para reducir costes, especialmente en un momento en que la rentabilidad depende de cada céntimo. “Hemos conseguido abaratar uno de los gastos principales, que era la energía”, dijo, consciente de que cada mejora tecnológica puede marcar la diferencia entre pérdidas y beneficios.

Innovar para seguir en pie

Aunque la rentabilidad del sector sea limitada, Tomeu mantiene una visión pragmática: el futuro pasa por diversificar. Sus gasolineras ya incluyen tiendas Carrefour Express, zonas de lavado, corners de café e incluso proyectos de lavandería y dispensadores de pizzas. “Hay que buscar vías de ingreso como sea. Antes una estación de servicio era solo para repostar; ahora es un centro de servicios”, afirmó.

Su apuesta también mira hacia la transición energética. En una de sus estaciones ya han instalado un cargador eléctrico de 140 kW y evalúan incorporar dispensadores de hidrógeno verde. “Las gasolineras del futuro tendrán que ofrecer todos los productos relacionados con la energía, desde carga eléctrica hasta hidrógeno. Quien no se adapte, se quedará atrás”, advirtió.

Para Tomeu, el negocio de las gasolineras no es sinónimo de riqueza fácil, sino de constancia y visión a largo plazo. En sus palabras, es un oficio donde se gana poco por litro, pero mucho en experiencia. “Al final, la clave está en mantener la confianza del cliente y adaptarse a los tiempos. El margen es pequeño, pero el trabajo y la dedicación lo hacen grande”.