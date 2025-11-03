Un experto en coches revela por qué alquilar un SUV híbrido de Mercedes en España: "De 0 a 100 en 7,9 segundos"

Un experto en coches revela por qué alquilar un SUV híbrido de Mercedes en España Freepik

El SUV compacto de Mercedes-Benz es uno de los favoritos del mercado español. Desde la agencia HMC Rent a Car, con sede en Alicante, presentaron en un vídeo su nueva unidad para alquiler del Mercedes GLA híbrido enchufable, un coche que promete una experiencia de conducción de lujo.

Un SUV híbrido enchufable con potencia y autonomía destacadas

El Mercedes GLA híbrido enchufable ofrece una potencia combinada de 218 caballos y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 7,9 segundos. Gracias a su sistema plug-in hybrid, puede recorrer hasta 60 kilómetros en modo 100% eléctrico.

Con un diseño exterior AMG deportivo, tanto por fuera como por dentro, el modelo ofrece una conducción ágil en cualquier entorno.

"Tendrás la oportunidad de conducir una joya", asegura el experto en coches en el vídeo.

Diseño compacto y espacio sorprendente

Su tamaño es de 4,4 metros de largo y 1,8 metros de ancho, y ofrece una gran capacidad de almacenamiento: 435 litros de maletero con los asientos en posición normal y más de 1.400 litros al abatirlos completamente.

Esta versatilidad lo convierte en un SUV ideal tanto para escapadas de fin de semana como para el uso diario en ciudad.

El interior del GLA destaca por su pantalla central de infoentretenimiento, desde la que se pueden controlar funciones clave como la iluminación ambiental LED personalizable y los modos de conducción:

Eléctrico (EV)

Híbrido

Sport

Individual, con ajustes configurables por el conductor

¿Cuál es el valor del alquiler?

Según el sitio web de la compañía, el alquiler por día del modelo GLA es de 87 euros por día.