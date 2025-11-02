Juan José, mecánico, revela el mejor truco para solucionar un pinchazo en menos de un minuto Freepik

Pocos contratiempos son tan molestos como pinchar una rueda, pero un mecánico español ha demostrado que solucionarlo puede ser mucho más fácil de lo que parece. Juan José, de Talleres Ebenezer, compartió un vídeo en el que enseña a reparar un pinchazo en menos de un minuto usando una simple mecha, sin necesidad de acudir al taller ni gastar dinero en una grúa.

El método rápido para reparar un pinchazo en casa

Según explica Juan José, lo primero es inflar la rueda para trabajar con más comodidad. “Le metemos unos dos kilos de aire para que no esté completamente desinflada”, comenta. Después, hay que localizar el pinchazo aplicando agua con jabón sobre la superficie del neumático hasta que aparezcan burbujas: ese será el punto exacto de la fuga.

Una vez detectado, se extrae con cuidado el clavo o tornillo que haya provocado el daño. “En este caso ha sido un tornillito, y apenas ha salido aire porque el agujero era pequeño”, explica el mecánico. A continuación, se utiliza una aguja especial para raspar el orificio y prepararlo antes de introducir la mecha, que sellará el neumático.

“Lo ideal es usar una mecha de calidad, pero si es una urgencia, una barata también te puede sacar del apuro”, aconseja Juan José.

Paso a paso para aplicar la mecha correctamente

Antes de insertar la mecha, el mecánico recomienda aplicar un poco de pegamento vulcanizante para que entre con mayor facilidad y quede bien fijada. “Con eso y un poco de maña, la rueda queda lista para circular”, asegura. El truco consiste en introducir la mecha con la herramienta hasta el fondo y después retirarla rápidamente, dejando un pequeño trozo fuera.

Una vez colocada, basta con recortar el exceso y ajustar la presión del neumático a la medida correcta. En menos de un minuto, el pinchazo queda completamente reparado.

Paso 1: Inflar la rueda.

Paso 2: Localizar el pinchazo con agua jabonosa.

Paso 3: Extraer el objeto punzante.

Paso 4: Raspar el agujero con la herramienta.

Paso 5: Insertar la mecha con pegamento.

Paso 6: Cortar el sobrante y ajustar la presión.

Una solución temporal pero muy eficaz

Juan José advierte que este truco es ideal para salir del paso, aunque no sustituye a una reparación profesional.

“Si el neumático es nuevo, mejor que lo vulcanicen. Pero si es tu coche, es fin de semana y necesitas moverte, esta solución te puede salvar”, asegura.