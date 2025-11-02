Los coches antiguos invaden las calles de Madrid: esto es lo que pasó en el tercer encuentro del Veteran Car Club

Ver coches antiguos invadir las calles de Madrid no es algo que suceda todos los días. Pero el Veteran Car Club, el club de vehículos históricos más antiguo de España, lo hizo. Su tercer encuentro en el Parque del Retiro tuvo un aire muy especial, justo cuando se confirma el regreso de la Fórmula 1 a la capital.

El tercer encuentro del Veteran Car Club conectó historia y velocidad en Madrid

La actividad reunió 25 vehículos centenarios en el corazón de la capital, comenzando su recorrido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, junto al Paseo de la Castellana. Desde allí, los coches circularon por lugares emblemáticos como la calle Serrano, Alcalá y la Puerta de Alcalá, hasta llegar al Parque del Retiro, donde los asistentes pudieron disfrutar del tradicional “Paseo de coches”.

Solo se admitieron vehículos fabricados antes de 1930. Entre ellos, destacó un Lezebre Type A de 1908, el más veterano del grupo. También participaron marcas históricas como De Dion Bouton, Delage, Packard, Rolls-Royce, Ford T y A, Cadillac, Fiat y un peculiar autobús Chevrolet de 1927 perteneciente a la empresa Alsa.

Según Car and Driver, los coches formaron un auténtico museo viviente durante más de dos horas en el interior del Retiro, un espacio que, aunque hoy es peatonal, fue escenario de competiciones de coches y motos desde finales de los años 40.

El regreso de la Fórmula 1 impulsa la pasión por el motor en España

Mientras los coches antiguos del Veteran Car Club evocaban los primeros años del motor en la capital, Madrid se prepara para el regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de España en Valdebebas.

El nuevo circuito urbano será el escenario de una etapa moderna para la F1, con un trazado adaptado a la ciudad y pensado para acoger a miles de aficionados.