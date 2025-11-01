Sergei, experto en coches, revela el fallo oculto en ciertos Volkswagen usados: “Manipulan más de lo que imaginas”

Savchak detalló que la gama Volkswagen es “una de las más fáciles de revisar” si se siguen los pasos correctos. Freepik

Los modelos Volkswagen Golf, especialmente las versiones GTI y GTD, están entre los coches más manipulados del mercado de segunda mano en España. Así lo advirtió Sergei Savchak, especialista en vehículos de ocasión, quien asegura que “por norma general, tienen los kilómetros bajados”. Una práctica que, según explicó, puede esconder averías graves y encarecer las reparaciones de manera considerable.

El problema de los kilómetros y las reparaciones ocultas

Durante la revisión de un Golf de 2016 en un video publicado en su canal de YouTube, el experto mostró cómo detectar indicios de manipulación: pintura retocada, tornillos marcados, aletas reparadas y lecturas electrónicas que no coinciden con el cuadro de instrumentos.

“Hay que comprobar siempre el kilometraje en diferentes módulos electrónicos, porque aunque el cuadro marque 110.000, el coche puede haber recorrido mucho más”, señaló mientras analizaba el vehículo.

Savchak detalló que la gama Volkswagen es “una de las más fáciles de revisar” si se siguen los pasos correctos: medir pintura, comprobar tornillos, escanear la centralita y verificar niveles de refrigerante. Sin embargo, advirtió que la mayoría de los compradores no lo hace, lo que facilita que muchos coches con historial alterado terminen en manos de particulares. “Cada día me llama algún compañero: ‘Oye, otro Golf con los kilómetros tocados’. Es una locura, pero por norma general están trasteados”, lamentó.

Más allá del kilometraje, el especialista mencionó fallos comunes en los motores EA288, muy presentes en los Golf, como pérdidas de aceite por el retén del cigüeñal, problemas en el water cooler o refrigerantes con silicatos que pueden obstruir el circuito y generar reparaciones de hasta 3.000 euros. Aun así, insistió en que se trata de “uno de los mejores motores en su categoría, muy fiable si se mantiene correctamente”.

Cómo evitar fraudes en el mercado de segunda mano

Para Sergei, la clave está en la prevención: revisar cada elemento antes de comprar y desconfiar de precios excesivamente bajos. “Un coche moderno con 23.000 kilómetros sin fallos es raro, pero si todo cuadra, puede ser buena compra. Lo importante es mirar todo: pintura, motor, frenos, interior y electrónica”, aconseja.

El experto recordó que su trabajo consiste en revisar coches antes de la compra para evitar estafas. “Mostramos el estado real de los coches que se venden hoy. Si no quieres ser engañado, pide siempre una revisión profesional antes de pagar”, concluyó.