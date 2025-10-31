Stellantis y los fabricantes japoneses irán de la mano de Tesla para compensar sus emisiones de CO2 en Europa

El ocaso del ejercicio 2025 está a la vuelta de la esquina. Además de un hecho, también es una razón de peso para que los fabricantes automovilísticos cierren sus alianzas en Europa con el fin de compensar sus emisiones de CO2.

Si bien es cierto que tan solo la automovilística surcoreana Hyundai confía en su estrategia y ha cerrado su pool de emisiones para los próximos tres años, otras han tenido que buscar alianzas para evitar las sanciones.

Antes de entrar en materia es preciso tener presente que Bruselas relajó este año la normativa de emisiones. Así, si la regulación marcaba que los fabricantes automovilísticos tendrían que cerrar el año con unas emisiones medias de 93,6 gramos por kilómetro de CO2, ahora dispondrán de dos años adicionales para lograrlo.

Es decir, las emisiones medias de sus flotas comercializadas entre 2025 y 2027 deberán situarse en los 93,6 gramos. En caso de no lograrlo, las multas por cada kilómetro excedido se triplicarán.

Así las cosas, y a excepción de Hyundai, distintas automovilísticas cierran sus acuerdos con compañías centradas en ventas de modelos completamente eléctricos.

Si bien es cierto que Tesla es la compañía que aglutina más acuerdos por créditos de emisiones de CO2 en Europa, la competencia china empieza a mostrar una seria competencia para la firma de Elon Musk.

Ya no sólo en términos de ventas, donde BYD superará este año a Tesla como la firma con más ventas de modelos completamente eléctricos a nivel mundial. También en términos de ingresos. Y es que estos acuerdos mueven gran cantidad de dinero. Así, si un grupo no logra vender todos los eléctricos necesarios, éste compra derechos de emisión de CO2 a un fabricante que sí los venda para evitar multas.

El 'pool' de Tesla

Stellantis, grupo surgido de la fusión entre PSA y FCA en 2021, mantiene su alianza con Tesla. La compañía capitaneada por Antonio Filosa mantendrá su unión con la compañía norteamericana este año.

Ahora bien, el consorcio francoitaloamericano es consciente de la caída en ventas de Tesla, por lo que no le quedará más remedio que incrementar sus ventas de eléctricos en el Viejo Continente.

Lo cierto es que en los nueve primeros meses del año, el pool formado por Tesla excede en cinco gramos los objetivos para el periodo comprendido entre 2025 y 2027. Si este objetivo se sitúa en los 95 gramos, el pool lo tiene en los 100 gramos.

Pero, ¿quién forma parte de este pool liderado por Tesla? Además de Stellantis, casi todos los fabricantes japoneses. Esto implica a Toyota, el mayor fabricante y productor mundial de vehículos, Honda, Suzuki, Subaru, Mazda y Ford Werke, la filial alemana de la automovilística del óvalo.

En total, el pool de Tesla está formado por 17 compañías. De hecho, se trata de una agrupación abierta a la que se pueden sumar otras firmas, previo acuerdo con la propia Tesla. En román paladino, hay que pasar por caja.

Japón va con Tesla y con China

Si bien es cierto que la práctica totalidad de los fabricantes automovilísticos japoneses van de la mano de Tesla, otras compañías se han decantado por China.

Es lo que ha sucedido con Nissan. La automovilística nipona acaba de firmar una declaración de intenciones con la china BYD.

Dicho acuerdo con BYD se circunscribe al año actual. Pero también supone un cambio frente a 2024. El año pasado, la multinacional nipona unía sus emisiones a las del Grupo Renault y Mitsubishi Motors. Es decir, se mantenía la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi en temas de emisiones.

Y es que no hay que pasar por alto que Nissan es la automovilística más rezagada a la hora de cumplir con estos objetivos. Si la referencia en emisiones se sitúa en los 93 gramos por kilómetro de CO2, al cierre de los nueve primeros meses del año se situaba 30 gramos por encima. Ahora bien, fruto de su alianza con BYD, es el pool que mejor cumple sus límites. Si el objetivo para este año se situaba en los 95 gramos de CO2, el pool lo sitúa en los 82 gramos al cierre de septiembre.

Mazda, además de ir con Tesla, ha firmado un acuerdo con Changan Mazda Automotive, la joint venture que tiene con el fabricante automovilístico chino desde hace más de una década en el mercado más grande del mundo.

Dicho pool estará abierto a los distintos fabricantes hasta el próximo 27 de noviembre. Cabe recordar que esta joint venture es la encargada de producir el Mazda 6e, el primer sedán eléctrico de la compañía.

De esta manera, la automovilística nipona podrá contar con dos pools para reducir sus emisiones de CO2 en Europa.

Algo que no es baladí, puesto que en los nueve primeros meses del año la multinacional japonesa excedió en 25 gramos su objetivo marcado para el periodo 2025-2027, al situarlo en los 118 gramos de CO2.

Mercedes se beneficia de Geely

Otro pool es el formado por las automovilísticas dependientes del grupo chino Geely y Mercedes-Benz. De hecho, el consorcio automovilístico chino posee una participación del 9,69% en el grupo con sede en Stuttgart (Alemania).

Dicho pool está abierto y forman parte de él el grupo Mercedes-Benz, su división deportiva AMG, Volvo Car, Polestar y smart, la compañía dependiente del grupo Mercedes-Benz y Geely.

Entre enero y septiembre las emisiones de esta agrupación se sitúan dos gramos por encima del límite marcado para el periodo 2025-2027 y alcanzan los 92 gramos.