Un experto en coches no se corta y revela 5 clásicos que puedes comprar por menos de 5.000 euros: "Son una buena inversión"
Cinco modelos que aún se pueden conseguir a buen precio y que prometen revalorización con el tiempo.
El conocido experto de Garaje Hermético ha sorprendido a su comunidad al presentar un vídeo con cinco coches clásicos que, por menos de 5.000 euros, pueden convertirse en una inversión interesante. Asegura que todos ellos son vehículos con encanto, historia y potencial de revalorización, aunque algunos no son fáciles de encontrar en buen estado.
Coches clásicos por menos de 5.000 euros
En su selección, el especialista destaca modelos que marcaron época y que aún pueden encontrarse en el mercado de segunda mano sin gastar una fortuna. Según explica, “no hace falta tener un gran presupuesto para disfrutar de un coche clásico divertido y con personalidad”.
Entre los modelos que recomienda se encuentran:
-
Seat Ritmo (1979): desde 3.500 euros. Lo mejor, una rareza dentro de España; lo peor, difícil de encontrar.
-
Renault 4 (1961): desde 4.000 euros. Lo mejor, su robustez y sencillez; lo peor, las prestaciones, muy modestas en algunas versiones.
-
Renault 10 (1965): desde 4.000 euros. Lo mejor, su rareza frente al popular R8; lo peor, que no es un R8.
-
Seat Ibiza SXi (1988): desde 4.000 euros. Lo mejor, su sistema de inyección con tecnología Porsche; lo peor, cuesta hallar uno en buen estado.
-
Citroën GS (1971): desde 4.500 euros. Lo mejor, su suspensión hidroneumática; lo peor, es complicado de restaurar.
Una oportunidad para los amantes del motor
El experto señala que estos vehículos representan una parte importante de la historia automovilística europea, y que puede ser una forma accesible de iniciarse en el mundo de los clásicos.
“Con un poco de paciencia y buen ojo, se pueden encontrar auténticas joyas que, además de dar placer al conducirlas, aumentan de valor con el tiempo”, comentó.
@garaje.hermetico Por precios de 5.000 € en adelante, ¡incluso por menos! puedes encontrar modelos ya clásicos interesantes, divertidos y que, además, pueden ser una buena inversión… Algunos deportivos, otros con carácter, muchos muy utilizables y todos muy apetecibles… 👉🏻 15 CLÁSICOS desde 5.000 euros en YouTube #seat #renault #citroen #peugeot #coche #clasico ♬ original sound - Garaje Hermético