Un experto en coches no se corta y revela 5 clásicos que puedes comprar por menos de 5.000 euros: "Son una buena inversión"

Un experto en coches no se corta y revela 5 clásicos que puedes comprar por menos de 5.000 euros Freepik

El conocido experto de Garaje Hermético ha sorprendido a su comunidad al presentar un vídeo con cinco coches clásicos que, por menos de 5.000 euros, pueden convertirse en una inversión interesante. Asegura que todos ellos son vehículos con encanto, historia y potencial de revalorización, aunque algunos no son fáciles de encontrar en buen estado.

Coches clásicos por menos de 5.000 euros

En su selección, el especialista destaca modelos que marcaron época y que aún pueden encontrarse en el mercado de segunda mano sin gastar una fortuna. Según explica, “no hace falta tener un gran presupuesto para disfrutar de un coche clásico divertido y con personalidad”.

Entre los modelos que recomienda se encuentran:

Seat Ritmo (1979) : desde 3.500 euros. Lo mejor, una rareza dentro de España; lo peor, difícil de encontrar.

Renault 4 (1961) : desde 4.000 euros. Lo mejor, su robustez y sencillez; lo peor, las prestaciones, muy modestas en algunas versiones.

Renault 10 (1965) : desde 4.000 euros. Lo mejor, su rareza frente al popular R8; lo peor, que no es un R8.

Seat Ibiza SXi (1988) : desde 4.000 euros. Lo mejor, su sistema de inyección con tecnología Porsche; lo peor, cuesta hallar uno en buen estado.

Citroën GS (1971): desde 4.500 euros. Lo mejor, su suspensión hidroneumática; lo peor, es complicado de restaurar.

Una oportunidad para los amantes del motor

El experto señala que estos vehículos representan una parte importante de la historia automovilística europea, y que puede ser una forma accesible de iniciarse en el mundo de los clásicos.

“Con un poco de paciencia y buen ojo, se pueden encontrar auténticas joyas que, además de dar placer al conducirlas, aumentan de valor con el tiempo”, comentó.