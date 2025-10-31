Ángel, experto mecánico, explica sin pelos en la lengua qué es lo que pasa si tienes anulado el AdBlue: "No os voy a criticar"

Muchos conductores consideran el AdBlue un gasto extra por su mantenimiento y recargas frecuentes. Ángel Gaitán / Wikimedia

El experto mecánico Ángel Gaitán compartió un vídeo en TikTok donde aclara, sin rodeos, qué ocurre cuando un coche tiene el AdBlue anulado. El especialista explicó cómo detectar esta situación y qué implicaciones puede tener en la legalidad del vehículo en España.

¿Cómo saber si tu coche tiene el AdBlue anulado?

Según Ángel Gaitán, el primer paso es observar el depósito del AdBlue. En su ejemplo con un Hyundai, señala que “abriendo la tapa y quitando el tapón de llenado ya se pueden ver cristales”. Esa señal, dice, puede indicar que el sistema no está utilizando correctamente el aditivo o que está anulado.

El experto mecánico reconoce que en España “somos expertos en anular sistemas anticontaminación”.

"No voy a ser quien os critique", aclara. "No, no os voy a criticar, yo voy a ser el que os prevenga y avise de que va a pasar”.

Explica que, aunque la ITV todavía no detecta fácilmente las anulaciones, los nuevos equipos empezarán a medir gases y partículas, lo que permitirá identificar si el sistema AdBlue está manipulado o si existe una avería.

Gaitán detalla que en un taller se puede comprobar con una simple diagnosis electrónica: si la unidad no responde, el sistema está anulado o averiado. Además, recuerda que los vehículos modernos están equipados para medir óxidos de nitrógeno (NOx) y otros contaminantes, por lo que cualquier manipulación puede afectar la legalidad del coche y su capacidad de pasar la ITV.

Qué es el AdBlue y por qué muchos conductores lo rechazan

El AdBlue es una mezcla de urea y agua desmineralizada que ayuda a reducir las partículas contaminantes y los gases que emiten los motores diésel, transformando los óxidos de nitrógeno (NOx) en compuestos inocuos. Forma parte del sistema SCR, el cual es clave para cumplir con las normas europeas de emisiones.

Sin embargo, muchos conductores lo consideran un gasto extra por su mantenimiento y recargas frecuentes. Por eso, algunos optan por anular el AdBlue, una práctica ilegal en España que puede causar multas, impedir pasar la ITV y aumentar las emisiones contaminantes del vehículo.