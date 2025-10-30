Juan, experto, sobre el SUV más infravalorado del mercado en España este año: “El precio parte de unos 36.150 euros”

El Cupra Terramar compite directamente con el BMW X1, el Mercedes GLA o el Audi Q3, pero ofrece una relación precio-calidad difícil de igualar.

El Cupra Terramar se ha convertido en uno de los SUV compactos más sorprendentes del año, al combinar diseño deportivo, eficiencia y un precio muy por debajo de sus competidores premium. Según explica Juan, experto en automoción, este modelo “ha pasado desapercibido para muchos compradores que buscan un SUV de alta gama, pero sin pagar el coste de un alemán”. Su equilibrio entre potencia, tecnología y confort lo coloca como una de las mejores oportunidades del mercado actual.

Un SUV con alma deportiva y tecnología premium

De acuerdo con Juan, en un video compartido en su canal Car Wow, el Terramar “representa la madurez de Cupra como marca independiente”, ofreciendo calidad y prestaciones comparables a las de Audi o BMW, pero con un enfoque más accesible.

Fabricado en la planta de Audi en Győr (Hungría), el modelo comparte plataforma con el Volkswagen Tiguan, aunque destaca por su carácter más dinámico. Mide 4,52 metros y cuenta con un maletero de hasta 642 litros, ideal para quienes buscan espacio sin sacrificar estilo.

Su diseño exterior combina líneas angulosas, faros Matrix LED y llantas de hasta 20 pulgadas. En el interior, Cupra apuesta por un ambiente moderno con tapicerías deportivas, materiales reciclados y una pantalla táctil de 12 pulgadas. “No solo es un coche bonito, explica Juan, también es práctico y tecnológico, con asistentes de conducción de serie que elevan su valor real”.

Potencia, autonomía y equilibrio

La gama del Terramar incluye versiones gasolina TSI, mild hybrid e híbridas enchufables. Su variante e-Hybrid, con hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica, es uno de sus mayores atractivos para la conducción urbana. Las potencias varían entre 150 y 272 CV, alcanzando los 100 km/h en 5,9 segundos en las versiones más altas. Para Juan, “el Terramar demuestra que un SUV puede ser potente y sostenible al mismo tiempo”.

El consumo medio ronda los 8,6 l/100 km en gasolina, reduciéndose significativamente en versiones híbridas. Además, cuenta con cinco estrellas Euro NCAP y sistemas de seguridad avanzados, con un 89% de protección para adultos.

Un competidor oculto entre gigantes

Con un precio base de 36.150 euros, el Cupra Terramar compite directamente con el BMW X1, el Mercedes GLA o el Audi Q3, pero ofrece una relación precio-calidad difícil de igualar. En sus versiones más equipadas, el precio alcanza los 59.863 euros, aunque los concesionarios aplican descuentos de hasta 8.800 euros, según detalla el experto.

“Quien busque un SUV con alma deportiva, tecnología de primer nivel y un toque español, debería mirar el Terramar antes que un alemán”, concluye Juan. Con su diseño atractivo, eficiencia y carácter premium, este modelo se perfila como el gran tapado del segmento y una de las apuestas más inteligentes del año.