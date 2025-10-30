Un experto mecánico, tajante sobre la compra de coches de segunda mano: Antes de pagar, debes verificar esto siempre

Un coche de segunda mano puede parecer una oportunidad, pero sin una revisión a fondo, el riesgo es alto. Ángel Gaitán

En el mundo de la compra de coches de segunda mano, cada detalle cuenta. Un experto mecánico fue muy tajante en sus redes, y ha advertido a los conductores sobre un error común que puede costar caro. Desde su taller, Ángel Gaitán compartió en un video de TikTok una situación que se repite con demasiada frecuencia entre los compradores. "Cochazos" que parecen una ganga, pero esconden fallos graves por no haberlos revisado a fondo.

Lo que debes verificar siempre antes de pagar por un coche de segunda mano

Antes de pagar por un vehículo usado, hay que verificar siempre su estado a fondo aunque "sea un cochazo". En su video de TikTok, Gaitán mostró un Audi A8 que, aunque parece un lujo, puede convertirse en un problema.

“Es un coche que mola, grande, cómodo, pero todos los días lo mismo”, afirmó mientras mostraba el vehículo desde el taller con las manos manchadas de grasa. Según explicó, el propietario notó tirones en la marcha poco después de comprarlo, algo que podría ser causado por la caja de cambios.

“Revisar el coche antes de comprarlo, porque ahora, cuando le digamos que este motor ya lo han abierto y que aun así está tirando aceite, le va a dar un parraque”, advirtió Gaitán.

Para evitar sorpresas, el mecánico insistió en la importancia de una revisión completa:

Revisar el coche a fondo antes de pagar .

Si el vendedor no permite examinar el coche, sospecha .

Pedir que retiren el cubrecárter para observar posibles fugas o manipulaciones.

“Lo mejor es siempre, siempre, siempre antes de comprarlo, antes de pagar, poder revisar el coche en profundidad”, remarcó el experto mecánico.

Algunas claves para revisar un coche de segunda mano antes de pagar

Antes de pagar por un coche usado, hay varios puntos que deben verificarse siempre para evitar problemas:

Motor : comprobar fugas, ruidos extraños o zonas húmedas bajo el vehículo.

Caja de cambios : los tirones o el cambio brusco de marchas pueden indicar desgaste interno.

Chasis y bajos : revisar que no haya golpes, óxido ni reparaciones recientes sospechosas.

Interior : revisar el desgaste del volante, pedales y asientos; a veces revelan más kilómetros de los declarados.

Prueba en marcha: realizar un recorrido corto permite notar fallos de estabilidad o vibraciones.

Una compra segura empieza con una verificación a fondo. Aunque el coche parezca una ganga, si no se te permite revisarlo con tranquilidad, lo más sensato es no pagar y seguir buscando por otra oferta. En el mercado de coches de segunda mano, la prudencia vale más que cualquier oferta atractiva.