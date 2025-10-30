Un experto en coches no da crédito y se rinde ante este modelo: "Puede hacer 500 km con mantenimiento básico y es barato de mantener"

Un experto en coches no da crédito y se rinde ante este vehículo TikTok @desguacemotocoche

El Toyota Corolla 2024 ha dejado sin palabras a los expertos mecánicos de Desguace Motocoche, quienes lo calificaron como uno de los vehículos más resistentes y confiables del mercado. En un vídeo, aseguraron que el modelo puede recorrer entre 300.000 y 500.000 kilómetros con un mantenimiento básico, algo poco habitual en la mayoría de los coches actuales.

Toyota Corolla: tecnología probada y durabilidad extrema

Los especialistas destacan que el motor híbrido del Corolla “no va forzado” gracias a su sistema de apoyo eléctrico, lo que evita averías y prolonga su vida útil. “La tecnología está testeada al cien por cien y no da fallos”, afirman, recordando además la filosofía de Toyota: si aparece un error en la cadena de montaje, la producción se detiene hasta resolverlo.

Para los expertos, este método explica por qué el modelo japonés es sinónimo de fiabilidad.

Lo recomiendan los expertos en coches: mantenimiento asequible y piezas accesibles

Otro de los puntos fuertes del Corolla, según el análisis, es su bajo coste de mantenimiento. El coche tiene una estructura electrónica simple, lo que reduce el número de fallos y abarata las reparaciones. “Menos módulos implican menos averías”, explican.

Además, las piezas son fáciles de conseguir y de precio razonable, algo que lo convierte en una opción ideal para conductores que buscan durabilidad sin gastar demasiado.

Los expertos resumen su valoración con una frase clara: “El Corolla no intenta impresionarte, quiere venderte un coche que dentro de 15 años funcione igual que el primer día”. Por eso, encontrar un Toyota Corolla en un desguace es raro, y cuando ocurre, suele ser por accidente.