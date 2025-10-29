Un mecánico no se corta y señala el mejor coche de segunda mano que puedes comprar: "Solo le tendrás que hacer mantenimiento"

Un mecánico no se corta y señala el mejor coche de segunda mano que puedes comprar en España TikTok @jcautomotivetop

El mecánico Juanjo Jiménez, del canal Automotive Top, sorprendió a sus seguidores al recomendar un coche que, a pesar de tener dos décadas de antigüedad, sigue siendo una de las mejores compras del mercado de segunda mano. Se trata de un modelo que “solo entra al taller para hacer mantenimientos” y que puede encontrarse en excelente estado por menos de 2.500 euros.

El coche de segunda mano que no falla: pequeño, fiable y barato de mantener

Jiménez asegura que el Nissan Micra de principios de los 2000 es una de las opciones más seguras para quien busca un vehículo “bueno, bonito y barato”. Equipado con un motor de gasolina pequeño de cuatro cilindros, distribución por cadena y bobinas independientes, este coche japonés destaca por su durabilidad y su bajo coste de mantenimiento.

“Durante todos estos años vienen al taller únicamente para hacer revisiones rutinarias, y poco más”, comenta el experto. “Todavía hay muchísimos circulando por las carreteras españolas”, añade.

Un coche que se mantiene económico

El Nissan Micra también destaca por su mantenimiento asequible y recambios económicos. Jiménez asegura que incluso el cambio de neumáticos resulta barato: “Estos neumáticos son supereconómicos: 175/60 en llanta 15”.

Según explica, este modelo puede encontrarse en los principales portales de compraventa por entre 2.000 y 2.500 euros. “Nissan diseñó este coche para que durara toda la vida, y a la vista está: veinte años después sigue en la carretera”, concluye el mecánico.