Juan, un experto mecánico, aclara el mito sobre los coches oscuros: "Esa diferencia la vas a agradecer"

El mecánico español Juan José Ebenezer, de Talleres Ebenezer, compartió un vídeo en el que desmintió uno de los mitos más comunes entre los conductores: que el color del coche es solo una cuestión estética. Según el experto, los coches oscuros pueden alcanzar temperaturas considerablemente más altas que los de colores claros.

El color sí importa: cómo afecta a la temperatura del coche

Juan José explicó que los colores claros reflejan la mayoría de las longitudes de onda del sol, mientras que los oscuros las absorben. Esto provoca que, en un coche negro, la energía solar se transforme en calor, elevando notablemente la temperatura del interior cuando está expuesto al sol.

“Te crees que no tiene importancia hasta que vas en verano a recoger el coche después de un día en la playa y parece un horno por dentro”, comentó el mecánico. En cambio, aseguró que “el mismo coche si fuese blanco tendría muchos grados menos por dentro”.

El experto dijo que este fenómeno afecta al confort del conductor y los pasajeros, y también al uso del aire acondicionado y al consumo de combustible, ya que el sistema debe trabajar más para enfriar el interior en los vehículos oscuros.

Cómo influye el color del coche en el mantenimiento y la durabilidad

Además de la temperatura, Juan José señaló que el color también influye en la durabilidad de la pintura y los materiales del coche. Las carrocerías oscuras, al calentarse más, sufren una mayor exposición a las radiaciones solares, lo que puede acelerar el desgaste y afectar al brillo y la resistencia del acabado.

“No es lo mismo una pintura que se calienta muchísimo que una que intenta reflejar la luz. La diferencia de temperatura puede ser muy grande”, explicó.

Por eso, recomendó tener en cuenta el clima de la zona en la que se vive antes de elegir el color del coche.