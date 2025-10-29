Un experto en coches no se corta sobre el nuevo diseño coreano que llega a España: "Tiene amplitud y buen espacio para las piernas"

Un experto en coches, sin pelos en la lengua sobre el nuevo diseño coreano que llega a España Freepik

El periodista especializado y expertos en coches Carlos García Alcañiz, de Car and Driver, analizó el nuevo Kia K4, un modelo que la marca coreana lanzará en España a partir de 2026. Pensado para competir en el segmento de los compactos, este vehículo combina un diseño deportivo con una conducción equilibrada, aunque con precios que no bajarán de los 28.000 euros.

Un coche global que llega a Europa por sorpresa

El Kia K4 estaba inicialmente destinado a otros mercados, pero la marca ha decidido incluirlo en su ofensiva europea. Con este lanzamiento, Kia busca posicionarse entre los compactos tradicionales que han perdido terreno frente a los SUV. El coche se ofrecerá con motorizaciones de combustión y una versión microhíbrida con etiqueta ECO, aunque no contará con opciones 100 % eléctricas. Su llegada a los concesionarios españoles está prevista para febrero o marzo de 2026.

Entre sus principales atractivos, el K4 destaca por un diseño audaz que hereda los faros del Sorento y una zaga con apariencia más ancha y deportiva. Su altura es cinco centímetros menor que la de un Volkswagen Golf, lo que aporta una silueta más estilizada y moderna.

Interior amplio, cómodo y con tecnología

Uno de los aspectos más valorados por el experto de Car and Driver es la amplitud del interior, especialmente en las plazas traseras, donde el espacio para las piernas recuerda al de modelos como el Skoda Superb. Sin embargo, el maletero se queda corto para un vehículo de su tamaño: unos 400 litros, que se reducen a poco más de 300 en la versión microhíbrida.

El Kia K4 llega a España en 2026 Kia

El salpicadero y la consola central utilizan materiales sencillos. El sistema multimedia cuenta con tres pantallas principales, aunque los menús pueden resultar confusos. Pese a ello, el conjunto destaca por su confort y ergonomía.

Conducción equilibrada y precio competitivo

El Kia K4 ofrece una conducción estable y silenciosa, más cercana a la de un Peugeot 308 o un Skoda Scala que a la deportividad de un Cupra León. Con un motor de 150 caballos, su rendimiento es correcto, aunque no especialmente eficiente, con un consumo medio de unos 7,5 litros.

Se espera que el modelo llegue al mercado español con un precio inicial en torno a los 28.000 euros, posicionándose entre el Ceed y los nuevos EV4 y EV5 eléctricos.