Juan Francisco, vendedor, revela cómo puedes obtener ganancias con un coche de segunda mano: “Te gastas 100 y haces que valga 200 o 300 más”

Pocas veces se explica desde dentro cómo funciona realmente el mercado de los coches de segunda mano. Ante esto, Juan Francisco, un vendedor con años de experiencia en el sector automotriz, compartió una visión directa y sin adornos sobre un negocio que ha cambiado drásticamente en los últimos años en un reciente video, dejando en claro la revalorización de estos vehículos en el mercado actual.

Un mercado disparado por la falta de coches nuevos

Según el experto, la falta de producción y el encarecimiento de los modelos nuevos han disparado las ventas de ocasión. “Ahora mismo en España se venden más del doble de coches usados que nuevos”, explicó.

En 2022, las cifras rondaron los dos millones de unidades de segunda mano frente a unas 850.000 nuevas. La consecuencia ha sido un aumento generalizado de precios y un fenómeno que parecía impensable hace una década: hay automóviles usados que valen más que cuando salieron del concesionario.

“Comprarse un coche usado se ha convertido en un problema económico”, advirtió. “Lo que antes costaba una cantidad de dinero, ahora está muy por encima. Hay coches que se venden más caros de lo que valían nuevos hace unos años”. Este cambio, dice, no solo ha transformado los hábitos de consumo, sino también la percepción social: el coche usado ha dejado de ser una opción de segunda para convertirse en la alternativa principal de buena parte de la población.

El negocio detrás del coche de ocasión

La revalorización también ha traído un nuevo tipo de estrategia comercial. Juan Francisco describe cómo los grandes centros de compraventa operan casi como fábricas de reacondicionamiento. “Se han convertido en auténticas cadenas de montaje”, explicó. “Ponen bonitos los coches con una pequeña inversión. Te gastas 100 y haces que tu automóvil valga 200 o 300 más. Eso está a la orden del día”.

Sin embargo, reconoce que no todo es transparencia. El auge del mercado ha traído consigo una ola de fraudes, especialmente con vehículos importados de Alemania o de gama alta. “Aproximadamente un 10% de los coches usados que se venden en España tienen el kilometraje manipulado”, alertó.

Modelos premium como Audi, BMW o Mercedes son los más afectados por esta práctica, que puede alterar el precio real del vehículo en miles de euros.

Más valor, pero también más riesgos

Pese a la burbuja de precios, el vendedor insiste en que aún es posible hacer una buena compra. Recomienda revisar siempre el historial del coche a través de la DGT, comprobar si ha pasado por varias manos y exigir facturas de mantenimiento. “No es tan importante el kilometraje como el trato que se le ha dado al coche”, señaló. “Un vehículo bien cuidado puede valer más, pero también durar mucho más”.

En su opinión, la clave del mercado actual es la información. “El comprador tiene más herramientas que nunca para no caer en engaños”, afirmó, aunque admite que el negocio sigue siendo terreno fértil para oportunistas. “Hay auténticos artistas del maquillaje automotriz. Pero si sabes mirar bien, también puedes encontrar verdaderas oportunidades”.