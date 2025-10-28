Un experto en coches no se corta y lo admite: esta nueva Ferrari no es para cualquiera por esta increíble razón Ferrari

La nueva Ferrari F76 está generando debate entre los amantes del motor y los coleccionistas de lujo. El motivo no es su potencia ni su diseño futurista, sino algo mucho más disruptivo. Según el experto en coches Carlos García-Alcañiz para Car and Driver, este modelo no podrá verse nunca en las calles porque existe solo en formato NFT, lo que la convierte en una pieza única dentro del universo digital.

La razón que hace de la nueva Ferrari F76 un coche inalcanzable

“El F76 es un proyecto visionario que busca redefinir los límites del diseño automotor”, desde la firma italiana. Sin embargo, lo cierto es que esta Ferrari no ha sido creada para conducirla, sino para admirarla desde una pantalla. Forma parte del exclusivo programa Hyperclub, una iniciativa reservada para quienes buscan experiencias digitales y de lujo extremo.

El Ferrari F76 es un homenaje a la primera victoria de la marca en Le Mans hace 76 años, pero su espíritu está completamente volcado al futuro. Desarrollado por el Ferrari Styling Centre, este modelo digital se considera un manifiesto de diseño destinado a anticipar la estética de los próximos coches de la firma italiana.

Entre sus particularidades, destaca su estructura de doble cabina y su aerodinámica pensada como un gigantesco alerón central para maximizar el efecto suelo. Además, incorpora tecnología drive-by-wire, que sincroniza volante y pedales en tiempo real para ofrecer una sensación compartida entre los dos ocupantes.

Un NFT de Ferrari creado para el Hyperclub más exclusivo

El F76 no tiene precio definido, pero su condición de NFT lo convierte en un objeto de lujo irrepetible. Cada propietario podrá personalizarlo y formar parte activa del Hyperclub, “donde la tradición y la innovación se encuentran en nombre de la pasión”, como explican desde la marca.

En palabras de García-Alcañiz, esta nueva Ferrari marca un antes y un después en el modo de entender el diseño automotor, fusionando arte digital y tecnología para un público que busca exclusividad más allá del asfalto.