Ángel, mecánico, recibe multa por exceso de velocidad y encuentra un error de la DGT: "Mucha gente no lo sabe"

Un mecánico recibe multa por exceso de velocidad y encuentra un error de la DGT Freepik / TikTok @angel_gaitan_oficial

El mecánico Ángel Gaitán reveló en sus redes que le llegó una multa tras ser captado por un radar en un tramo limitado a 100 km/h cuando su coche marcó 119 km/h. Aunque reconoce la infracción y la sanción, afirma haber detectado un error en la notificación de la DGT: la falta de la segunda fotografía que, según él, la normativa exige para acreditar correctamente este tipo de denuncias.

El mecánico denuncia que su multa tiene un error

Ángel explica que circulaba rumbo a Granada para participar en un evento cuando el radar disparó. En la notificación solo aparece una imagen del vehículo en el lugar de la supuesta infracción, pero, según el mecánico, la ley exige dos fotografías distintas:una que capture el momento de la infracción y otra que sirva de contraste o ampliación para garantizar la evidencia.

El experto en coches admite su responsabilidad ciudadana por exceder el límite, pero apunta a la administración de la DGT por no aportar la documentación completa establecida en la normativa.

Ángel dice que ya ha interpuesto recursos en otras ocasiones por cuestiones similares y anima a los conductores a no pagar de forma automática sin comprobar el expediente.

De cuánto dinero era la multa y qué establece la normativa

Ángel revela que la multa era de 100 euros, y 50 por pronto pago. Según la interpretación que hace, las sanciones basadas en radar fotográfico deben venir acompañadas de pruebas claras y verificables que permitan contrastar la lectura.

El consejo del mecánico es revisar la notificación con lupa: comprobar el número de fotografías, las coordenadas del lugar, la fecha y hora y solicitar el certificado de verificación del radar si existe duda.