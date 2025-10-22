General Motors eleva sus previsiones para 2025 tras revisar a la baja el impacto de los aranceles de Trump

General Motors, el gigante automovilístico norteamericano, ha elevado sus previsiones de beneficio para el año en curso. Todo ello tras revisar a la baja el impacto de los aranceles a las importaciones de vehículos por parte de la Administración Trump.

De esta manera, si General Motors preveía que las tasas adicionales le supusiesen un impacto de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares para el año en curso, ahora estima que los aranceles le supondrán un coste de entre 3.500 y 4.500 millones de dólares.

Esto se explica por la aprobación de una orden que elevó Trump para ampliar los créditos a la producción de automóviles y motores en Estados Unidos. Esta permite a las empresas recibir un crédito equivalente al 3,75% del precio de venta al público de los modelos ensamblados en Estados Unidos hasta 2030 para compensar los aranceles de importación sobre las piezas.

Por todo ello, Mary Barra, consejera delegada de General Motors, agradeció a Trump y a su equipo las importantes actualizaciones arancelarias que realizaron. La ejecutiva añadió en una carta a los accionistas que "General Motors está muy bien posicionada mientras invertimos para aumentar nuestra ya significativa presencia de abastecimiento y fabricación nacional".

Esto se traduce en que General Motors prevé cerrar el ejercicio actual con un ebit ajustado de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares (previamente se situaba entre los 10.000 y los 12.500 millones de dólares).

Esta mejora en las previsiones ha supuesto que los títulos de la compañía se hayan revalorizado antes de la media sesión un 14,19%, hasta los 66,22 euros.

Ahora bien, el fabricante reconoce que los precios en Norteamérica se incrementarán entre un 0,5% y un 1% en el cuarto trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El beneficio cae un 33%

Con todo, General Motors cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto atribuido de 6.007 millones de dólares, lo que equivale a un descenso del 33% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sólo en el tercer trimestre el beneficio se redujo un 56,5%, hasta los 1.327 millones de dólares. Una merma que se explica por la caída en las ventas.

En lo que a facturación se refiere, General Motors anotó una cifra de negocios de 139.732 millones de euros, en línea con el año anterior.

Ahora bien, la cifra de negocios procedente de la división automovilística se situó entre enero y septiembre en los 126.986 millones de dólares, lo que supone un 0,8% menos en la comparativa interanual.

Las entregas mundiales de la compañía en los nueve primeros meses del año alcanzaron los 4,55 millones de unidades, un alza del 7% frente al mismo periodo del año anterior.