Un experto en coches, sin pelos en la lengua sobre el SUV chino que se vende en España: "Sus precios arrancan en los 16.900 euros"

El mercado chino pisa fuerte en España, y lo hace con propuestas cada vez más competitivas. Uno de los modelos que más ruido está generando es el EVO 5, un SUV chino con sello italochino que combina diseño europeo, motor eficiente y un precio difícil de igualar dentro del mercado español.

Un SUV chino ECO y barato que ya compite en España

El experto de Car and Driver, Carlos García-Alcañiz, analizó el modelo EVO 5 y no se guardó nada en su valoración. Este SUV se presenta como una alternativa real dentro del segmento de los SUV baratos en España.

Carlos García-Alcañiz lo define como “un todocamino con buena relación calidad-precio y un enfoque práctico”. Este modelo, fabricado por DR Automobiles, cuenta con motor turbo de 1.5 litros y una variante bifuel GLP, lo que le permite portar la etiqueta ECO de la DGT.

Con cinco plazas, cambio manual de seis velocidades y un maletero que llega hasta los 1.000 litros, este SUV italochino destaca por su funcionalidad. Además, su equipamiento incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, techo solar, cámara trasera, asientos en cuero y faros LED. Todo esto con un precio que arranca en 16.900 euros, lo que lo sitúa frente a rivales como el Dacia Duster, pero con un toque más económico y una dotación de serie más completa.

DR Automobiles y su estrategia en el mercado chino-europeo

La firma DR Automobiles, con raíces italianas y alma china, lleva tiempo consolidando su presencia en nuestro país. Su gama se compone de los EVO 3, EVO 4 y EVO 7, además del nuevo EVO 5, que se ha convertido en el foco de atención por su precio y rendimiento. Según García-Alcañiz, la marca planea cerrar 2024 con unos 50 concesionarios en España, buscando una “cobertura total del territorio nacional”.

La estrategia de DR Automobiles es ofrecer vehículos con una imagen europea, mecánica china fiable y precios para todo público. Una fórmula que empieza a conquistar a los conductores españoles que buscan un coche ECO, barato y con estilo sin gastar una fortuna.