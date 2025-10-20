Un experto en coches no se corta y señala cuál es el modelo de segunda mano que no debes comprar: "El peor diseño de la última década"

Un experto en coches señala cuál es el modelo de segunda mano que no debes comprar TikTok @garaje.hermetico

El creador de contenido de Garaje Hermético, conocido por sus análisis técnicos sobre la industria automotriz, sorprendió a sus seguidores al incluir en su “lista negra” varios coches de marcas muy populares en Europa. Según explicó, estos modelos presentan un error de diseño que puede derivar en averías catastróficas y costes de reparación muy altos.

Los modelos afectados por un fallo de motor que no debes comprar, según el experto en coches

El experto explicó que su objetivo es “desenmascarar a los coches problemáticos” y ayudar a los consumidores a evitar futuras sorpresas. En su vídeo titulado Lista negra: no compres estos coches, señaló que el problema afecta a varios modelos fabricados por el grupo Stellantis, especialmente los de Citroën, Fiat, Opel y Peugeot.

Entre los más mencionados se encuentran:

Peugeot 208, 308 y 2008

Citroën C3, C4 y C4 Cactus

Opel Corsa y Grandland

Todos ellos comparten un motor 1.2 PureTech, que según el experto, presenta defectos graves de fiabilidad desde el año 2012, y especialmente en las versiones fabricadas entre 2019 y 2024.

“El peor diseño de la última década”

El especialista fue contundente al describir este propulsor como “el peor diseño de la última década”. Explicó que el motor tiene una correa de distribución de goma bañada en aceite, lo que provoca que se degrade con el tiempo y termine obstruyendo el filtro de aceite.

“Al final, la bomba deja de funcionar, el motor se destruye y la reparación cuesta una fortuna”, explicó. Según señaló, esta avería puede inutilizar por completo el coche y ha llevado a miles de usuarios en Europa a presentar reclamaciones colectivas contra la marca.

Además, el impacto en el valor de reventa de estos vehículos es, según sus palabras, “devastador”.