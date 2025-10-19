Parece magia, pero no lo es: el interior de tu coche puede quedar como nuevo, incluso en esos lugares que parecen imposibles de alcanzar

TikTok vuelve a convertir un artículo cotidiano en una sensación viral. Esta vez, el protagonista es un limpiador en forma de gel que promete dejar el interior del coche como nuevo. Miles de usuarios lo muestran en vídeos donde eliminan el polvo de rejillas, mandos y zonas imposibles de alcanzar.

El secreto del limpiador de coches que triunfa en TikTok

Mantener el coche limpio mejora su aspecto, ayuda a conservar su valor y prevenir problemas de salud. El polvo, los ácaros y las bacterias se acumulan con facilidad en el interior, y una limpieza profunda es esencial para reducirlos.

Este gel limpiador, conocido como slime, se ha ganado la fama precisamente por llegar donde otros productos no alcanzan. Su textura maleable se adapta a cualquier superficie y penetra en las zonas más difíciles, desde las ranuras del salpicadero hasta los botones del volante.

Cómo se utiliza:

Se presiona suavemente el gel sobre la superficie sucia.

Se retira despacio para que el polvo y las partículas queden adheridas.

Puede reutilizarse varias veces antes de reemplazarlo.

Cuánto cuesta y cuál es la valoración en Amazon

El fabricante asegura que el gel elimina hasta el 97% de la suciedad interior del vehículo. En Amazon el producto se vende entre 10 y 15 euros, según la marca, y tiene envío a España.

Además de su bajo precio, muchos usuarios destacan su practicidad y rapidez frente a los productos de limpieza tradicionales. La mayoría coincide en que el resultado final es “sorprendentemente eficaz” y que el coche queda “como nuevo”.