JuanJo Jiménez, mecánico, sobre el riesgo de cargar el aceite al máximo: “Hay dos cosas que pueden pasarle a tu motor y bastante graves”

A pesar de parecer una de las tareas más sencillas del mantenimiento del coche, llenar el depósito de aceite al máximo puede ser más perjudicial de lo que muchos creen. De acuerdo con el mecánico experto JuanJo Jiménez, este error puede provocar daños graves en el motor, incluso si el vehículo está en perfecto estado. En uno de sus videos más recientes, el especialista explicó que un exceso de aceite puede tener dos consecuencias graves que todo conductor debería conocer antes de tomar la varilla y rellenar por cuenta propia.

El error más común al revisar el aceite, según JuanJo Jiménez

Jiménez asegura que el mito de “más es mejor” está muy extendido entre los conductores. Sin embargo, llenar de más el depósito puede provocar problemas internos costosos. “Cuando se llena más de la cuenta, el cigüeñal toca el aceite y empieza a batirlo como si fuera una batidora”, explica. Esto genera espuma y burbujas de aire, impidiendo que el lubricante cumpla su función de proteger las piezas del motor.

El experto señala que la segunda consecuencia es aún más seria: el exceso genera presión interna que puede derivar en fugas por juntas o retenes y, en casos extremos, dañar componentes vitales del motor. “No se trata de llenar hasta el máximo, sino de respetar el rango correcto. El exceso es tan dañino como la falta de aceite”, advierte. Sus palabras buscan corregir un hábito que, aunque parece inofensivo, puede tener un alto costo en reparaciones.

Jiménez también enfatiza la importancia de medir el nivel con el coche en frío, en terreno plano y con la varilla limpia. “Si el nivel está entre las dos marcas, ahí está perfecto. No hace falta obsesionarse con llegar al máximo”, recalca. Su recomendación se ha vuelto viral precisamente por la claridad con la que resume una regla de oro en mecánica: el equilibrio es más importante que la cantidad.

Qué dicen los expertos sobre los riesgos de sobrellenar el aceite

Las advertencias de Jiménez no son una opinión aislada. De acuerdo con J.D. Power, llenar en exceso el depósito puede causar que el cigüeñal airee el aceite, provocando formación de espuma que reduce su capacidad lubricante. Esto genera fricción, sobrecalentamiento y desgaste prematuro de las piezas internas.

Por su parte, TotalEnergies explica que el exceso de aceite eleva la presión dentro del motor, lo que puede dañar sellos, válvulas y catalizadores, además de causar humo azul en el escape o pérdida de potencia. Unioil, empresa especializada en lubricación, advierte que el aceite espumado puede incluso penetrar en la cámara de combustión, quemarse y afectar la eficiencia del motor. Todos coinciden: el exceso de aceite reduce la vida útil y el rendimiento del vehículo.

Cómo saber la cantidad correcta de aceite para tu coche

Tanto el mecánico como los expertos coinciden en que la clave está en seguir las recomendaciones del fabricante. Cada modelo tiene un volumen específico de aceite indicado en el manual de usuario, que varía según el tamaño del motor y el tipo de lubricante. Antes de rellenar, conviene revisar ese dato y usar una varilla limpia para comprobar que el nivel quede entre las dos marcas (mínimo y máximo).

También es importante hacerlo con el motor frío y el coche en una superficie plana, para evitar lecturas imprecisas. Si el nivel se acerca al máximo, no hace falta añadir más; si está por debajo del mínimo, debe completarse poco a poco hasta alcanzar el rango correcto. Los expertos recomiendan no improvisar con medidas visuales, ya que incluso medio litro extra puede generar presión innecesaria.