Juanjo Jimenez, mecánico, revela cuán malo es dejar tu coche parado durante un tiempo: "Esto está inservible"

Juanjo Jiménez, mecánico, revela cuán malo es dejar tu coche parado durante un tiempo: "Esto está inservible" TikTok @jcautomotivetop

Si tienes un coche parado desde hace un tiempo, es importante que sepáis que esto tiene consecuencias en el vehículo. El mecánico Juanjo Jimenez de JC Automotive, revela en sus redes sociales cuán malo es para un coche no estar en uso durante un tiempo prolongado.

¿Qué le pasa a tu coche si queda parado durante un largo tiempo?: la explicación de un mecánico

El mecánico pone de ejemplo un Mazda 323F que estuvo parado durante 8 años. "Pasado un tiempo, la gasolina que hay en el depósito pierde sus propiedades y empieza a descomponerse", asegura en el video.

Juanjo mostró a cámara la bomba del depósito y el aforador del coche en cuestión. "Esto está totalmente inservible", asegura.

El coche que estuvo parado durante largos años también perdió la pintura exterior y esta se ve ahora muy deteriorada. Además, el líquido de frenos "se parece más al vino y es supercorrosivo".

Qué sucede con la batería y el motor de un coche parado

Una de las grandes preguntas de quienes quieren parar su coche durante un tiempo es qué sucede con la batería. El mecánico asegura: "Como máximo en 6 meses despediros de ella".

"El refrigerante del motor, por muy bueno que sea, no va a dejar de ser agua estancada. En este caso, después de ocho años, cuando le demos el arranque, no podemos descartar que no se vaya a romper", informa sobre el motor.

¿Qué debes hacer si quieres dejar un coche parado durante una temporada?

Juanjo recomienda arrancar el coche al menos una vez al mes y que alcance su temperatura de funcionamiento. "Si podéis dar aunque sea una vuelta en un lugar que sea seguro, eso le va a venir muy bien", agrega.

Además, asegura que si podéis taparlo, es mucho mejor para proteger el exterior.