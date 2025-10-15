Subastan un Porsche que "nunca existió": esperan que se venda a más de 800.000 euros

El mundo del motor sorprende con una rareza: un Porsche 911 Turbo Cabriolet de la generación 993, un modelo que oficialmente nunca llegó a fabricarse en serie, por lo que se dice que "nunca existió". Solo se hicieron 14 unidades en todo el mundo y una de ellas será subastada en noviembre por una cifra que podría superar los 800.000 euros.

Una creación secreta dentro de la historia de Porsche

A mediados de los años noventa, el concesionario de Porsche en Múnich, dirigido por Fritz Haberl, pidió a la marca producir una versión descapotable del 911 Turbo a través del programa exclusivo Sonderwunsch. En ese momento, Porsche llevaba años sin ofrecer un Turbo Cabriolet desde la desaparición del modelo de la serie G en 1989.

Haberl se enamoró del 993 Cabrio durante el Salón de Ginebra de 1994 y propuso fabricar una pequeña tirada de unidades con motor turbo. La marca accedió, pero con una condición: debía adquirir al menos diez coches. Finalmente, se construyeron 14 ejemplares: nueve con volante a la izquierda y cuatro con el volante a la derecha.

El Porsche que será subastado en noviembre Iconic Auctioneers

La unidad Porsche que sale a subasta

El ejemplar que se subastará pertenece a esa exclusiva serie de 14 coches. Su carrocería es de color morado y apenas ha recorrido 13.300 kilómetros desde su salida de fábrica en 1995, lo que incrementa aún más su valor histórico.

Motor: M64 de 3.6 litros del 964 Turbo

Potencia: 360 caballos

Transmisión: manual de cinco velocidades

Carrocería: basada en el 993 Turbo, con alerón del 964 Turbo 3.6

El vehículo será subastado por Iconic Auctioneers el 8 de noviembre en el NEC de Birmingham, y los expertos prevén que su precio final se sitúe entre los 800.000 y 900.000 euros, a lo que habrá que añadir impuestos y una comisión del 12,5%.