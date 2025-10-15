Un mecánico de la ITV señala el mejor coche que te puedes comprar por 15.000 euros: "Es la mejor marca calidad-precio"

Pedro B., un experto mecánico conocido en redes sociales como La ITV del TikTok, se ha convertido en una referencia para miles de conductores que buscan orientación antes de comprar un coche.

A través de su cuenta, @la_itv, comparte vídeos en los que revisa vehículos y explica de forma sencilla qué marcas y modelos ofrecen un mejor rendimiento, entre otras muchas temáticas.

Su experiencia diaria, basada en horas de trabajo, le permite comparar cientos de coches y detectar cuáles realmente merecen la pena.

Una opción única y fiable

En uno de sus vídeos más comentados, Pedro muestra un modelo concreto que, según él, representa a la perfección el equilibrio entre fiabilidad, durabilidad y precio.

Se trata del Toyota Yaris, un vehículo que considera una apuesta segura para quienes buscan invertir con cabeza.

En palabras del propio mecánico, este coche es actualmente "la mejor marca calidad-precio".

Durante una de sus revisiones, Pedro detalla los motivos que lo llevan a recomendarlo por encima de otros modelos del mismo rango.

"Toyota es el que mejor aguanta los kilómetros. Este es un Toyota Yaris, de gama básica. Fijaos en el estado en el que está con 320.000 km. Los fuelles, las rótulas... Ni un rezume de aceite, ni de líquido refrigerante, ni de absolutamente nada", explica el técnico.

"Se nota que lleva kilómetros, pero dudo que cualquier otro de gama básica estuviera así de bien con estos kilómetros", añade.

El ejemplo del Toyota Yaris no solo refleja la durabilidad de la marca japonesa, sino también su buena relación calidad-precio.

Aunque el modelo nuevo tiene un precio de lanzamiento que ronda los 20.000 euros, en el mercado de kilómetro cero se pueden encontrar unidades prácticamente nuevas desde los 15.000 euros.

Una cifra razonable si se tiene en cuenta la reputación de Toyota por su fiabilidad y bajo coste de mantenimiento.