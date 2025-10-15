Juan José Ebenezer, mecánico: "Lo que tienes que ver para que no te engañen a la hora de comprar un coche"

Lo que tienes que ver para que no te engañen a la hora de comprar un coche TikTok @talleresebenezer / Freepik

Son muchísimas las personas en España que compran coches usados. Pero a la hora de hacerlo, es importante tener en cuenta varios factores importantes para no caer en ningún engaño. El experto mecánico Juan José Ebenezer comparte en su cuenta de TikTok (@talleresebenezer) qué tienes que saber a la hora de elegir el coche ideal para ti.

Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar un coche usado, según un mecánico

Lo primero que el mecánico asegura que hay que tener en cuenta es que funcionen todas las luces del cuadro. "El hecho de que no se enciendan no quiere decir que el coche no tenga ninguna avería", expresa Juan José.

Para comprobarlo de forma rápida hay que sentarse en el coche y darle contacto. El experto dice que si alguna luz no se enciende, lo más normal es que se haya anulado. "Eso de que 'se ha fundido la bombilla' es muy extraño y una excusa muy barata y antigua. Si la luz no se enciende tenéis que conectar el OBD para ver qué fallo hay".

El mecánico dice que al apagar el auto, las principales luces deberían quedar apagadas también.

Qué comprobar en el motor y el sistema de refrigeración

A la hora de comprar un coche usado, es importante prestar atención al motor y al sistema de refrigeración. Aquí algunos puntos clave: