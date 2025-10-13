Un revisor de ITV expone un coche del que se han vendido 8.430 unidades en 2025: "Nadie te va a ofrecer más por menos"

Según los datos recogidos por los informes de Ideauto Dacia se posiciona dentro del top 10 modelos más adquiridos en cuanto a híbridos no enchufables se refiere, con su modelo, el Dacia Duster. Se han matriculado 8.430 unidades de este ejemplar, lo que supone un 363,95% más respecto al año anterior.

Se trata de un SUV compacto al que le caracteriza su estilo robusto, adaptándose tanto a situaciones urbanas como para otro tipo de caminos. En cuanto al precio, este parte de 22.090 euros en su versión híbrida básica, aunque cuenta con otras dos disponibles.

Por otro lado, si hablamos de sus motorizaciones, aparte de la híbrida completa, puede ser microhíbrida de gasolina y en GLP, todos con distintivo ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT). Pedro Bastida, inspector de la ITV, expone al Duster dejando clara su opinión. "Va a ser el coche más vendido de España, con diferencia, porque nadie te va a ofrecer más por menos", afirma.

Silueta del Dacia Duster. Getty Images

Esta versión híbrida cuenta con 140 CV de potencia combinada gracias a su motor de 3 cilindros y 1,2 litros, el cual tiene un turbocompresor con un sistema híbrido suave de 48 V y caja manual de seis velocidades.

Desde la marca aseguran que mediante este sistema es posible reducir un 10% las emisiones de CO₂, en comparación con un motor de combustión similar.

"Estéticamente, esta versión está chulísima, tanto por fuera como por dentro", asegura Bastida. Y es que, su interior se caracteriza por la amplitud que queda reflejada en su maletero con 1.696 litros al abatir sus asientos y diseño con una estética moderna con una pantalla de 10 pulgadas.

El exterior, el inspector destaca sus detalles admitiendo que no parece un ejemplar low cost, gracias a su aspecto moderno y actual, de este modo lo muestra a través de su publicación en las redes sociales.

Este modelo, que nació en 2010, está ganando popularidad entre los conductores españoles gracias a sus avances y su precio se está convirtiendo en una de las opciones para aquellos que buscan un coche fiable sin dejarse una fortuna.