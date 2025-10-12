Pablo Domínguez (21), dueño de un concesionario: "Si tuviera que quedarme con un coche chino, sería de esta marca"

En 2021, Pablo Domínguez, ejercía de fotógrafo para vehículos, cuando se le presentó la oportunidad de la mano de su socio, decidieron entrar en el sector de la automoción, concretamente en el de los vehículos de ocasión.

De este modo crearon Auto DMD Care, donde, aparte de la compra de vehículos, ofrecen plazas de garaje, talleres mecánicos, lavados y restauración de los modelos. "Cuando viene la gente nos piden que los coches tengan extras y uno de los que más llevan son los Lynk & Co", asegura a El Español.

Domínguez afirma que ha notado un creciente interés en la compra de vehículos de segunda mano, aunque cuando los compradores llegan al concesionario, no preguntan directamente por modelos asiáticos, prefieren los de origen europeo, que ya conocen y tienen prestigio.

Vehículos en un concesionario. Getty Images

En cuanto a los Lynk & Co, Domínguez argumenta las buenas ventas que obtiene con estos vehículos, en parte, confirma que se debe a la cantidad de extras que tienen. Otro de los factores que hace que muchos compradores se decanten por esta marca, es su vinculación con Volvo.

Esto se debe a que ambas pertenecen al consorcio chino Geely. "Porque es un coche que sí, está hecho en China, pero es diseñado en Suecia, entonces el diseño lo pone Volvo", declara el empresario.

Antes no los querían los posibles compradores por el desconocimiento de la marca, nos confirma, pero con el tiempo se han decantado. "Porque tú, aunque lo vendas como de kilómetro cero. Tiene garantía oficial y las revisiones son en Volvo", asevera.

Otro factor determinante, son los repuestos y su facilidad para obtenerlos. Desde su nacimiento en 2016, la firma ha ido asociada a la tecnología en sus modelos. En la actualidad, en España, disponen de cuatro ejemplares contando con la nueva versión del 01.

Su modelo, el 02, ha obtenido las cinco estrellas en Euro NCAP en 2025, con lo que se posiciona dentro del sector de la fiabilidad, gracias a su tecnología de prevención de accidentes. Consiguiendo en estas pruebas la calificación registrada más alta, siendo del 89%.

El otro modelo que compra para vender son los Tesla. "He vendido un montón, pero la gente los quiere para vacilar. Los compro porque funcionan", afirma.

Estafas

Los fraudes también se dan en los concesionarios, y Domínguez nos expone uno de ellos. La situación vino en el momento en el que intentaron hacer la reserva de un modelo.

Cuando el supuesto comprador hace el envío de dinero, realmente lo que ocurre es que está solicitándoselo al propio vendedor.

Aunque admite, que en la compra de vehículos no se ha encontrado en esta tesitura. Sin embargo, recalca que la desconfianza de la gente ha aumentado, no en todos los casos, pero por lo general es así.

"Me ha pasado que han venido a ver un coche seis veces. Con la pareja, con la madre, con el tío, con el abuelo. Aunque otros arrancan el coche y dicen: Me lo llevo", finaliza Domínguez.