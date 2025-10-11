Hyundai Tucson N Line Style: El SUV más exitoso del mercado patrio que desborda estilo deportivo y una belleza radical

El mundo ha experimentado profundos cambios desde 2004. En este tiempo, muchos de los postulados que se consideraban infranqueables se han venido abajo. Pero también se ha producido un vuelco en el dominio de la tecnología y la industria. Si antes era el Viejo Continente el que dominaba estos ámbitos, ahora este control recae en China.

Hace ahora 21 años, Hyundai lanzó al mercado europeo el Tucson. Pero entonces la firma surcoreana no era una marca con solera como lo es ahora, dado que sólo hacía 13 años que había desembarcado en el Viejo Continente. No obstante, sí era la marca surcoreana con más ventas, pero su penetración en el mercado europeo se limitaba al 1,9%, mientras que actualmente se sitúa en el 4,1%.

Lo cierto es que el Hyundai Tucson se ha convertido en estos años en el modelo superventas de la firma surcoreana. Desde que se inició su producción, la factoría checa de Nosovice ha producido más de 750.000 unidades que se han exportado a más de 60 países, algunos de ellos fuera de Europa.

En los primeros nueve meses del año, el Hyundai Tucson acumula 15.483 unidades comercializadas, lo que supone un recorte del 2,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De hecho, es el octavo modelo más vendido del mercado español.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Hyundai Tucson N Line Style con tecnología microhíbrida (mild hybrid). Una tecnología que le permite contar con la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT) gracias a un alternador de 48 V.

La diferencia principal entre los modelos mild hybrid y full hybrid, que también comercializa Hyundai, radica en que los segundos disponen de dos motores, uno de combustión y otro eléctrico, que permiten mover el vehículo, mientras que los primeros montan un motor de combustión y un alternador de 48 V el cual no puede mover el vehículo sin el propulsor principal.

El Hyundai Tucson es un modelo del segmento C-SUV, el más demandado en el Viejo Continente por los clientes, y entre sus principales competidores están el Volkswagen Tiguan, el Nissan Qashqai, el Peugeot 3008 o el Kia Sportage, entre otros muchos.

Silueta del Hyundai Tucson N Line Style A. Tejero

El modelo tiene una longitud de 4,52 metros, una anchura de 1,86 metros, una altura de 1,65 metros y una distancia entre ejes de 2,68 metros. Su peso se sitúa en los 1.571 kilos.

En la prueba realizada, en la que se recorrieron más de 220 kilómetros por carreteras urbanas e interurbanas, el consumo del vehículo se situó en los 7,5 litros a los 100 kilómetros.

A nivel mecánico, el modelo está equipado con un propulsor 1.6 TGDi de gran eficiencia que le permite entregar 160 CV de potencia. Pero también está equipado con un cambio automático de doble embrague de siete velocidades y tracción total, una opción a tener muy en cuenta.

Asimismo, alcanza los 100 km/h desde parado en 9,8 segundos y tiene una velocidad máxima de 192 km/h.

Máxima deportividad

Lo primero que llama la atención del Hyundai Tucson FL es el diseño exterior. Lo más destacable es la parte de la parrilla, que recorre el frontal de extremo a extremo.

Dicho frontal llama la atención por la firma lumínica, las cuales confieren al vehículo una apariencia más moderna y brillante.

Las llantas del Hyundai Tucson N Line Style, el tope de gama, son de aleación de 19 pulgadas y el diseño N Line es específico en el paragolpes.

La parte trasera cuenta con un paragolpes de nuevo diseño en el que se mantiene la franja LED que conecta ambos pilotos, mientras que el logotipo está integrado en la luneta posterior.

Vista tres cuartos trasera del Hyundai Tucson N Line Style A. Tejero

Pero Hyundai también consiguió transmitir la deportividad al interior del modelo. El puesto de conducción está presidido por dos pantallas integradas de 12,3 pulgadas, con el cuadro de instrumentos y la pantalla de infoentretenimiento con navegador.

Además, el climatizador incluye ruedas para regular la temperatura y botones físicos para que sea más intuitivo. Una característica que se agradece en una industria en la que empiezan a aflorar los modelos sin botones.

La unidad probada también incorpora un techo solar panorámico practicable con cortinilla. Cabe puntualizar que en esta unidad los asientos delanteros disponen de función de calefacción y de ventilación.

Además, otra de las funciones que monta el modelo es la incorporación del Head Up Display de 12 pulgadas en el que se proyecta información relevante para el conductor directamente en el parabrisas. El maletero, por su parte, alcanza los 577 litros.

Interior del Hyundai Tucson N Line Style A. Tejero

En definitiva, el Hyundai Tucson N Line Style es la más deportiva de toda la gama. Eso sí, es necesario preparar la cartera para hacerse con uno, dado que su precio se sitúa en los 49.475 euros.

Debido a su elevado coste, cabe replantearse la compra del mismo acabado con tecnología no enchufable (HEV, por sus siglas en inglés), cuyo coste se sitúa en los 52.325 euros. Ahora bien, la potencia que declara se sitúa en los 215 CV y monta tracción total.

Una versión que también cuenta con la etiqueta ECO de la DGT y cuya tecnología es la más demandada en el mercado español.

Para contar con la etiqueta CERO de la DGT es necesario dar el salto a la versión híbrida enchufable (PHEV, por sus siglas en inglés), cuyo precio con este acabado y tracción total se sitúa en los 55.775 euros. Ahora bien, entrega hasta 253 CV de potencia.