El Grupo Volkswagen confirma a Markus Haupt como presidente de Seat y Cupra

Markus Haupt (Sao Paulo, 1977) ha sido confirmado como presidente de Seat y Cupra, cargo que ocupaba de forma interina desde el pasado 1 de abril, tras la salida de la compañía de Wayne Griffiths.

Haupt cuenta con más de 20 años de experiencia en el Grupo Volkswagen, donde ha ocupado cargos de liderazgo en múltiples marcas y países.

Anteriormente fue presidente de Volkswagen Navarra entre 2021 y 2022 y director general de la planta de Landaben (Pamplona), donde introdujo un tercer modelo (el T-Cross) por primera vez en la historia de la fábrica.

