Ebro EV Motors pierde 18,3 millones en el primer semestre y prevé cerrar el año con más de 13.500 unidades vendidas

Ebro EV Motors, la sociedad encargada de la producción de vehículos en las antiguas instalaciones de Nissan Barcelona, ha cerrado el primer semestre con unas pérdidas de 18,29 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El resultado bruto de explotación (ebitda) de la automovilística en la primera mitad del año fue negativo por valor de 18,83 millones de euros, lo que supone un alza del 7,6% en la comparativa interanual.

Ahora bien, pese a que la rentabilidad de la compañía aún se sitúa en valores negativos del 17,9%, la firma prevé cerrar el ejercicio en curso con una rentabilidad de entre el 1% y el 3%.

Todo ello motivado por la acogida de los modelos en el mercado. De hecho, la cifra de negocios se situó en los 105,25 millones de euros, más de nueve veces lo ingresado en la primera mitad de 2024.

De este monto, 101,96 procedieron de las ventas de vehículos, mientras que otros 3,28 millones se efectuaron por la prestación de servicios, lo que equivale a un 50,1% menos en tasa interanual.

En los seis primeros meses del año, la compañía matriculó un total de 4.686 vehículos. Una cifra que se incrementó hasta las 9.029 unidades al cierre de los tres primeros trimestres.

Por modelos, el 56,2% de las ventas fueron del modelo s700, el 27,6% correspondieron al s800, mientras que el 16,1% de las mismas fueron del s400, el último en llegar.

Previsiones

En lo que a red comercial se refiere, Ebro EV Motors reconoce que "crece por encima de lo esperado" con un total de 70 puntos operativos al cierre de septiembre. De hecho, la compañía prevé cerrar el año con 90 puntos de venta.

De cara al cierre del ejercicio, la compañía prevé comercializar más de 13.500 vehículos y que los ingresos superen los 333 millones de euros.

Pero también prevé lanzar un nuevo modelo al mercado en los próximos nueve meses.

En lo que va de año, las acciones de Ebro EV Motors se han devaluado un 3,39%, hasta situarse en los 8,54 euros.