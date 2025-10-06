Dacia renueva su gama para mantener el liderazgo y desvela un prototipo eléctrico adaptado a las necesidades europeas

Dacia, la firma rumana del Grupo Renault, acaba de presentar la renovación de la gama más demandada en Europa. Los Sandero, Sandero Stepway, Jogger y el eléctrico Spring se han sometido a una actualización por parte de la compañía.

En el caso del Sandero, hablamos del modelo más vendido a particulares en Europa desde 2017 y en España desde 2013.

El año pasado fue el vehículo más comercializado en Europa y el primer Dacia en superar las 300.000 unidades vendidas en un año. Cabe puntualizar que dos tercios de estas entregas corresponden al Sandero Stepway.

Al Jogger le sucede lo mismo: es el modelo del segmento C -excluyendo los SUV- líder en ventas durante el año pasado, con 96.440 unidades comercializadas en Europa, un 2,4% más que el año anterior.

Ambos modelos son los primeros de la marca en adoptar una nueva firma luminosa en forma de 'T' invertida que se sitúa encima de los nuevos faros.

En la parte trasera, el nuevo diseño de las luces "píxel" de LED refuerza la personalidad de los Sandero, Sandero Stepway y Jogger. En este último, las luces prolongan el cristal del portón, lo que simplifica el diseño.

Además de mejoras interiores, Dacia también ha introducido nuevos propulsores a la gama Jogger y Sandero.

En el caso del Jogger, ahora contará con la motorización híbrida no enchufable 155, que sustituye al motor hybrid 144.

Este nuevo propulsor, estrenado en el Bigster, consta de un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1.8 litros de 109 CV, dos motores eléctricos (uno de 50 CV y un motor de arranque/generador de alta tensión), una batería de 1,4 kWh (230 V) y una caja de velocidades automática electrificada.

De izquierda a derecha: Dacia Jogger, Sandero Stepway y Sandero Dacia

Pero también ha incorporado la primera motorización GLP disponible con caja automática con el nuevo motor Eco-G 120.

Este propulsor, disponible en Sandero, Sandero Stepway y Jogger, de tres cilindros 1.2 litros turboalimentado con 120 CV de potencia, frente a los 100 CV anteriores, y con una transmisión de doble embrague de seis velocidades.

Además, la multinacional rumana ha incrementado el tamaño de los depósitos de los Sandero y Sandero Stepway, hasta los 49,6 litros (frente a los 40 anteriores), y del Jogger, hasta los 48,8 litros (frente a los 40 anteriores). De esta forma se incrementa un 20% la autonomía total de los modelos.

Otra novedad de la compañía es que desaparece el motor TCe de 90 CV en el Sandero.

Lo sustituye un nuevo propulsor TCe de 100 CV de tres cilindros y 1.0 litros de gasolina el cual está asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades.

Cabe recordar que el Dacia Sandero Stepway y Dacia Jogger mantienen el motor de gasolina TCe 110 y una caja de cambios manual de seis relaciones.

Nuevo Spring

El modelo eléctrico de Dacia, el Spring, también ha recibido una serie de actualizaciones. Las principales pasan por una nueva gama de motores de 70 CV y 100 CV que sustituyen a los anteriores de 45 CV y 65 CV.

Estos nuevos motores están asociados a una nueva batería de 24,3 kWh que utiliza, por primera vez en el Grupo Renault, la tecnología de ferrofosfato de litio (LFP), y que ofrece una seguridad térmica, una longevidad y un coste optimizados.

Silueta del nuevo Dacia Spring Dacia

Pero Dacia también ha incorporado por primera vez una barra estabilizadora de serie en todas las versiones. Con ella se mejora la estabilidad del vehículo en los trazados con curvas.

Además, la compañía ha reforzado la parte central de la plataforma del vehículo.

Prototipo eléctrico urbano

Ahora bien, la novedad más importante está en el prototipo Hipster. Se trata de un modelo eléctrico de cuatro plazas y un maletero modular con capacidad entre 70 y 500 litros.

Sus dimensiones son contenidas: 3 metros de largo, 1,52 metros de alto y 1,55 metros de ancho. Un modelo que se enmarca en la iniciativa que propuso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión hace un mes.

Prototipo del Dacia Hipster Dacia

El modelo destaca por su diseño sencillo y robusto. Destaca la ausencia de voladizos, dado que las cuatro ruedas se asientan en las cuatro esquinas.

La parte frontal es completamente horizontal, mientras que en la parte trasera la prioridad es la funcionalidad. Así, el portón cubre todo el ancho del vehículo y su apertura se hace con dos partes para facilitar el acceso al maletero.

Vista tres cuartos trasera del prototipo Dacia Hipster Dacia

El interior del modelo destaca por la incorporación de 11 puntos de fijación YouClip, desarrollada por Dacia, a lo largo del salpicadero, los paneles de las puertas y el interior del maletero.