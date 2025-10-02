BYD, Toyota y MG se disputan el liderazgo en ventas de vehículos híbridos enchufables en España

El auge de los modelos electrificados es una realidad que las cifras confirman. El aumento de este sector en septiembre alcanza el 21,31% de las ventas, lo que equivale a 22.000 de eléctricos puros e híbridos enchufables, o lo que es lo mismo, el doble de las ventas alcanzadas en 2024.

En lo que llevamos de ejercicio anual, estos ejemplares acumulan un total de 172.376 matriculaciones, en otras palabras el 16,91% del mercado total, suponiendo un crecimiento del 98,4%. Volviendo al pasado mes, las cifras conseguidas han superado a las de los turismos de gasolina, los cuales acumulan 20.479 ventas.

Aunque dentro de este contexto, los compradores destacan a los híbridos convencionales, posicionándose como líderes con el 41,4% de la comercialización de vehículos. De estos modelos se han conseguido matricular 35.500 unidades tan solo en septiembre. A su vez, en el cómputo general del año suponen un total de 350.762 unidades, lo que los posiciona como reyes indiscutibles.

Cuota de mercado de turismos en septiembre. Anfac

Si distinguimos entre los electrificados, comprobamos que los puramente eléctricos aumentaron en un 64,6% en septiembre, lo que equivale a 11.229 unidades matriculadas, un 10,78% de la cuota del mercado, mientras que a lo largo del año consiguen una cifra de 81.539 unidades.

En cuanto a los híbridos enchufables, se han matriculado 10.976 unidades, representando el 10,53% de la cuota, mientras que en total del año suponen una cifra de 90.837 unidades. Esto supone un 111,4 % más que en el mismo periodo que el año anterior.

Por último, se encuentran los vehículos de gas, los cuales han aumentado un 62,4% en el último mes con 4.888 unidades, lo que supone un 4,69%. Todo ello según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

En parte, estas cifras son gracias a los planes de ayudas como el Plan MovesIII, el cual se activó el pasado 1 de abril, que a pesar de estar disponible hasta el 31 de diciembre, ya han agotado los fondos de financiación disponibles en nueve comunidades: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Navarra, Aragón, Cantabria y el País Vasco.

Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios, afirmó en una entrevista en Onda Cero que el fin de la financiación de este plan supone una inseguridad entre los conductores ante la compra de un nuevo vehículo.

Modelos Híbridos enchufables más vendidos

José López, director general de Anfac admite que el objetivo es llegar a las 100.000 matriculaciones de electrificados antes de que acabe 2025.

"Acercar a España, al menos a la media europea, y abandonar el grupo de los países rezagados", admite López, confirmando que la cifra es cada vez más cercana, ya que con las ventas del pasado mes España ha conseguido la venta de 72.000 unidades.

En el sector de los híbridos enchufables, las cifras del ejercicio anual destacan tres marcas en concreto. Entre las más demandadas, se encuentra en primer lugar una marca china, BYD, concretamente con su modelo Seal U, este modelo consiguió un total de 6.752 unidades en el acumulado del año, lo que supone un aumento de su cuota en 7,79%.

En segunda posición se encuentra Toyota, marca que también es la más vendida en el acumulado del año en España, con 73.682 unidades. Pero en este caso hablaremos de su modelo C-HR, un SUV disponible tanto en híbrido como en su versión enchufable.

En el cómputo total de 2025 acumulan 6.664 matriculaciones. Al C-HR, se caracteriza por su tecnología avanzada y fiabilidad sin renunciar a la eficiencia, ya que en esta versión su consumo de combustible medio es de 4,7 litros a los 100 kilómetros.

En última posición, con medalla de bronce, se encuentra el MG EHS, con un total de 5.847 matriculaciones hasta septiembre, de esta unidad que destaca por su calidad-precio, partiendo, en la versión híbrida básica, de 19.980 euros financiados.

La lucha por el mercado híbrido enchufable es ajustada y aunque BYD lidera actualmente el primer puesto podría cambiar en lo que queda de año, por lo que tendremos que esperar unos meses para conocer a la marca favorita de los españoles para estos modelos.