El proveedor automovilístico First Parts se declara en bancarrota en EEUU por una deuda millonaria

El fabricante estadounidense de componentes de automoción First Brands solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 este lunes, presionado por una pesada deuda derivada de una serie de adquisiciones y por una situación financiera estresada. En la práctica, esto supone declarar la quiebra.

First Brands ha obtenido 1.100 millones de dólares en financiación deudora de sus prestamistas con prioridad para apoyar las operaciones en curso, según informó la empresa en un comunicado.

La compañía indicó que sus procesos de bancarrota bajo el Capítulo 11 afectan únicamente a sus operaciones en Estados Unidos, y espera que sus operaciones globales continúen sin interrupciones.

Los problemas financieros del proveedor de automoción, junto con la reciente bancarrota del prestamista de automóviles Tricolor Holdings, han inquietado a los inversionistas en deuda y avivado temores de un mayor estrés en los mercados de crédito, según bonistas y expertos en bancarrotas.

Banqueros y acreedores habían estado esforzándose por reestructurar la deuda de 6.000 millones de dólares de First Brands a medida que la confianza de los inversionistas se deterioraba antes de la solicitud, con varias de sus empresas asociadas también declarando bancarrota.

First Brands, una compañía de propiedad privada, fabrica componentes como filtros, frenos y sistemas de iluminación para el mercado de posventa automotriz, y se consolidó como un actor relevante mediante adquisiciones de rivales financiadas por deuda.

Entre sus marcas reconocidas se encuentran las soluciones de frenos Raybestos, las escobillas limpiaparabrisas Trico y los productos de filtración Fram.

First Brands, que presentó la bancarrota en el distrito Sur de Texas, declaró unos activos de entre 1.000 y 10.000 millones de dólares frente a un pasivo de entre 10.000 y 50.000 millones de dólares.

La semana pasada, la agencia calificadora Fitch rebajó la calificación crediticia de First Brands, señalando que las opciones de la compañía para gestionar su deuda estaban cada vez más limitadas a soluciones fuera del mercado.

Algunos fondos expuestos

En los últimos días, los préstamos de First Brands se desplomaron en valor mientras sus bonistas se preparaban para la reestructuración de la deuda del grupo.

Varios prestamistas y fondos de cobertura de Wall Street, incluidos Jefferies y Millennium, están expuestos a los mecanismos de facturación de proveedores ligados a First Brands.

Chuck Moore, director de Reestructuración de First Brands, señaló que "con el compromiso de financiación de nuestros principales socios financieros, seguimos centrados en apoyar a nuestros empleados, colaborar con nuestros valiosos proveedores y ofrecer tecnología automotriz de posventa de primera clase a nuestros clientes en todo el mundo".

Más de una docena de compañías vinculadas a First Brands Group, incluyendo Carnaby Capital Holdings, solicitaron protección por bancarrota la semana pasada, según documentos judiciales firmados por el propietario y director ejecutivo de First Brands, Patrick James.

Las entidades asociadas habían solicitado préstamos con garantías respaldadas por First Brands, según informó a Reuters una persona conocedora del asunto.

La solicitud de Carnaby Capital Holdings indica activos superiores a 500 millones de dólares y pasivos que exceden los 1.000 millones.

Además de la deuda, la empresa cuenta con varios miles de millones de dólares más en facilidades de financiación ligadas a sus clientes y proveedores, según una fuente.