Emilio Herrera (Kia): "La sobrerregulación europea afecta a la industria y cómo nos posicionamos a nivel mundial"

La transición en la que se halla sumida el sector del automóvil es profunda y costosa. Pese a ello, es irreversible. Dicha transformación pasa por la adopción de la tecnología eléctrica y en ese mercado la mayoría de las marcas está tomando posiciones.

No obstante, las automovilísticas lanzaron una llamada de auxilio a Bruselas con el fin de suavizar los límites de emisiones de CO2, dado que las previsiones que se manejaban para la adopción del vehículo eléctrico fueron demasiado optimistas.

Hasta la fecha, el sector ha logrado que la Comisión Europea adelante a este año la revisión de objetivos de CO2 para el sector, así como un compromiso de Von der Leyen de incentivar los coches eléctricos pequeños y asequibles en la Unión Europea.

"La situación que vive ahora mismo el automóvil europeo es complicada porque la regulación dificulta un poco el despegue de la industria", asegura Emilio Herrera, presidente de Kia Iberia, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

"El mercado europeo aún no ha recuperado los volúmenes prepandemia. Todo esto es debido a que Europa se ha focalizado únicamente en objetivos de CO2 y no ha tenido en cuenta qué efectos puede tener esto en la industria", detalla el directivo natural de Lausana (Suiza). "Esa sobrerregulación que tenemos en Europa afecta a la industria y cómo nos estamos posicionando a nivel mundial", explica el presidente de Kia Iberia.

Para Herrera "estamos perdiendo un tiempo realmente muy valioso porque las empresas se dan cuenta de que todos hemos apostado por el eléctrico, el cual se vende, pero no al nivel que todos habíamos pensado".

"A Europa le falta reaccionar un poco y, sobre todo, encontrar soluciones pragmáticas, defender la industria y defender el mercado europeo. Y tenemos el potencial para hacerlo porque el mercado europeo son más de 400 millones", asevera Herrera.

Ayudas del plan Moves 3

Pero el ámbito nacional tampoco está exento de vicisitudes. Pese a que España es el mercado que mejor dinamismo presenta en el Viejo Continente, las ayudas del plan Moves 3 ya se han agotado en nueve comunidades autónomas.

"Al final la Administración tendrá que poner los fondos porque no se puede dejar a todos esos clientes que quieren comprar un coche sin esa opción", apunta Herrera.

El presidente de Kia Iberia se muestra convencido de mantener estas ayudas "hasta que se llegue a un 30% o un 40% de las ventas".

No obstante, reconoce que "cuando ese porcentaje sea muy elevado no es sostenible ni es necesario, pero mientras no lleguemos a esos niveles hay que mantenerlo".

En los ocho primeros meses del año, la cuota de mercado de los vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) en el mercado nacional se sitúa en el 16,4%, lo que supone siete puntos porcentuales más frente al mismo periodo del año anterior, según datos de la patronal de fabricantes de vehículos (Anfac).

Ahora bien, el máximo directivo de Kia Iberia también puntualiza que "el cobro de la ayuda debería ser mucho más rápido y mucho menos burocrático en el sentido de agilizar un poco todo ese trámite". En la actualidad, los clientes tardan más de un año y medio en cobrar esta subvención.

El éxito del Kia EV3

Lo cierto es que el desempeño de Kia en lo que va de año en el mercado español es más que notorio. En los ocho primeros meses del año ha logrado incrementar sus entregas un 9,8%, hasta alcanzar las 43.993 unidades.

Una cifra que le permite situarse como la sexta marca con más ventas en España, a menos de mil entregas de superar a Hyundai -su hermano mayor- y por delante de marcas como Dacia, Peugeot, Mercedes-Benz o MG.

Y buena parte de culpa de este posicionamiento la ha tenido el EV3, un modelo completamente eléctrico del segmento C-SUV del que ha logrado comercializar 3.682 unidades. De hecho, es el segundo modelo eléctrico más vendido en lo que va de año, tan sólo por detrás del Tesla Model 3.

El directivo explica que "el EV3 nos ha facilitado llegar a los objetivos de CO2 marcados por la Unión Europea". Pero Herrera también comenta que este modelo "nos ha permitido saber que se puede vender un coche eléctrico en España y que puede ser un coche de volumen".

Ahora bien, el presidente de la filial española de la automovilística surcoreana reconoce que "lo más sorprendente, pero al mismo tiempo satisfactorio, es que el EV3 nos ha dado una indicación de que el consumidor puede comprar un coche eléctrico cuando le ofreces algo que le encaja por tamaño, por precio y por prestaciones".

Preguntado por si ve posible situarse este año como el coche eléctrico con más ventas en España, Herrera afirma que lo intentarán. No obstante, reconoce que la distancia con el Model 3 es "bastante importante" -al cierre de agosto llevaba 2.009 unidades menos-.

Es preciso recordar que las ventas de modelos completamente eléctricos de Kia ya suponen más del 10% del total, algo que se explica por el éxito del EV3.

El presidente de Kia Iberia detalla que de cara al cierre del ejercicio la compañía matriculará 60.000 unidades, una cifra que supondría igualar a las registradas en 2024. Por lo pronto, Herrera califica al actual ejercicio como "bueno".