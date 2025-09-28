Pedro Orellana, experto en coches: "Mucho ojo con esta pieza de los modelos eléctricos, puede ser peligroso"

En el ámbito de los vehículos más modernos, los eléctricos, estos continúan como una de las novedades que están cogiendo fuerza. Esta afirmación se ha visto reflejada en las cifras de las ventas del pasado mes de agosto con 15.000 unidades, lo que supone una cuarta parte del mercado.

Por lo que con este aumento de las adquisiciones de modelos electrificados, puede que los nuevos conductores no conozcan todos sus secretos. Por esta razón, Pedro Orellana, entendido en el sector de la automoción, le da una serie de consejos a El Español para todos esos nuevos usuarios.

En primer lugar, expone una en la que declara no ser muy conocida por el público en general. "La tienen la mayoría de los Toyota", asevera. Se trata del modo 'B', en el que la frenada del coche se convierte en un sistema regenerativo.

Palanca de cambios de un coche automático. Getty Images

Lo que sucede es que cuando el conductor reprime al coche se genera una mayor cantidad de electricidad que autoabastece al vehículo, recargando su propia batería, evitando, de la misma manera, el sobrecalentamiento y reduce el desgaste de las pastillas de freno. "Además, aumenta la autonomía, claramente", declara.

Para activarlo, se puede hacer en tres sencillos pasos, comenzando por cambiar la palanca a modo 'D', como de manera habitual, seguidamente debe bajar la palanca a 'B'. Cuando se haya hecho esto, el conductor sentirá que al soltar el acelerador la velocidad bajará de manera más notable.

Los lugares recomendados desde Toyota para su uso son: a la hora de descender en una carretera, cuando exista tráfico denso y con pendientes. O en el caso de remolque del vehículo, cuando esté permitido, ya que reducirá la tensión en los frenos.

Sin embargo, este modo no se debe utilizar como una forma usual de conducción, puesto que su prioridad es el frenado del motor y no la inercia de la marcha.

En cuanto a la batería

Por otro lado, Orellana aconseja sobre el uso de la batería y la carga idónea, si el vehículo va a estar estacionado sin circular durante un periodo de tiempo. "Hay que dejar la batería entre un 60 % y un 80%", afirma.

Para mantener la batería, parte esencial de estos modelos y con un gran coste, recomienda reacondicionarla para que admita la mayor cantidad de carga posible. "Hay modelos que lo hacen automáticamente, poniendo la ruta, lo hace solo".

Pero confirma que hay otros que cuentan con un botón con el que se puede acondicionar la batería para que esta no tenga una temperatura extrema a la hora de la carga, tanto en frío como en caliente, permitiendo una recarga de forma óptima.

El entendido expone además otros consejos desde sus redes, como es el caso de las tapas en los cargadores de estos modelos. "Están por seguridad", declara de este modo en su publicación.

Esta cubierta impide la oxidación, además de impedir que se puedan introducir objetos perjudiciales. "Eso provocaría que tuvieras que hacer una visita al taller, por lo que, no quites las tapas", finaliza Orellana.