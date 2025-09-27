Un revisor de coches revela el mejor modelo de segunda mano en España: "Un millón de kilómetros, lo nunca visto"

Con el aumento de las ventas de los modelos de coche ya usados, también lo han hecho las estafas cada vez más ingeniosas. Una de ellas es el 'Phishing car', este fraude se origina por internet, se simula la venta de un vehículo que ni siquiera el vendedor tiene a su nombre.

El propio RACE avisa de este fraude con distintos consejos. El primero de ellos es sospechar si no existe una foto del modelo o si está mal redactado. Para evitarlo, comprueba su historial, evita adelantar datos y si se puede, hacer una examinación profesional.

Hoy traemos el consejo de un revisor de coches, José Luis, que desde sus redes expone modelos fiables para quienes buscan en este sector. En el ejemplo de esta ocasión muestra a un Mitsubishi montero con 999.999 kilómetros, que asegura haber dejado esa cantidad para grabar el video, pero, aun así, afirma: "Tiene casi un millón de kilómetros, no lo he visto en la vida".

Silueta de un Mitsubishi Montero. Getty Images

El ejemplar cuenta con un motor que el experto define como popular en el sector, es de combustible diésel. "Es potente y duradero", asegura. Se puede comprobar la vejez del modelo y su amplio recorrido con el aspecto de su volante y su cuadro principal, donde se observan los plásticos desgastados.

Además, se observan los botones desgastados de su uso, a la vez que elementos partidos, e incluso, destaca que la tapicería es nueva, pero su motor es completamente original del vehículo.

A pesar de su alto recorrido, el modelo no cuenta con ninguna clase de fuga. En su zona inferior encuentran algún rezume superficial, pero según el entendido, el ejemplar cuenta con una calidad excepcional. "Esto es lo que diferencia a los coches antiguos de los coches modernos, está hecho para durar", afirma el experto.

Otro aspecto que destaca es la robustez de sus materiales, haciendo referencia que ningún modelo ensamblado en la actualidad se puede comparar con este tipo de fabricación, a pesar de ya contar con bastantes años a su espalda, de este modo lo muestra en sus redes.

Un aspecto a destacar en cuanto al coche es su espacio. José Luis tiene una altura de un metro ochenta y cinco y cuenta con espacio suficiente en la zona trasera del modelo para un viaje cómodo.

En cuanto a su maletero, como se aprecia en la publicación, también tiene bastante amplitud. "Tiene una zona de carga de la leche", confirma. Y aunque declara que se tendrá que pasar más por taller que en un ejemplar que tenga 200.000 kilómetros, argumenta que, merecen la pena estos vehículos.

El entendido finaliza evidenciando que los coches modernos no van a durar esta cantidad de kilómetros. "Es el coche más especial que he visto en toda la semana. Cuando los coches chinos tengan 300.000 kilómetros, ya hablaremos".