Los planes de renovación de vehículos animan el mercado español: las CCAA con ayudas acaparan la mitad de las ventas

El mercado español es el que presenta un mayor dinamismo en toda Europa en lo que va de año. Todo esto en un ejercicio caracterizado por las caídas generalizadas en los principales mercados del Viejo Continente.

En los ocho primeros meses del año, las matriculaciones de vehículos acumulan un crecimiento del 14,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En total se han comercializado 769.452 turismos y todoterrenos. No obstante, las ventas aún son un 12,9% inferiores a las que se hicieron en 2019, año previo a la pandemia.

¿Cómo se explica entonces que el mercado español muestre un comportamiento más dinámico que el resto de Europa? Por los distintos planes de incentivo que han implementado diversas comunidades autónomas.

Hablamos de un mercado que siempre se ha caracterizado por el precio. Como ejemplo, cabe destacar que el coche preferido por los consumidores españoles en los últimos 12 años ha sido el Dacia Sandero. Uno de los modelos más económicos que hay en el mercado.

Los planes de incentivo impulsados por seis comunidades autónomas han permitido este crecimiento. Concretamente, se trata de las regiones de Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y País Vasco.

Estas seis autonomías han matriculado entre enero y agosto un total de 337.393 turismos, lo que equivale a un 18,7% más en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando estos planes aún no estaban en vigor, según datos de Faconauto, la patronal de concesionarios oficiales, proporcionados a EL ESPAÑOL-Invertia.

Por poner estos datos en contexto, las 11 comunidades autónomas y las dos ciudades restantes han matriculado en el mismo periodo un total de 265.044 turismos, un 12,6% más en la comparativa interanual. Es decir, el crecimiento en las ventas es seis puntos porcentuales, es superior en aquellas regiones donde hay planes de incentivo que donde no los hay.

Cabe destacar que se trata de matriculaciones sin tener en cuenta al segmento de los alquiladores. Es decir, compras por parte de particulares y empresas.

En total, las ventas realizadas en España sin contar con el segmento de los alquiladores alcanzan las 602.437 unidades, un 15,9% más en tasa interanual.

En román paladino, esto implica que se han matriculado 82.700 turismos más en España en lo que va de año.

Así las cosas, las matriculaciones registradas en las comunidades con planes de renovación del parque suponen el 56% del total de las realizadas en el mercado nacional.

Comunidad Valenciana y Madrid lideran

Por volumen, la Comunidad Valenciana es la que ha experimentado el mayor incremento en volumen. En los ocho primeros meses del año se han registrado 75.379 turismos, un 66,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Un crecimiento que se explica por la puesta en marcha del plan Reinicia Auto+, el cual estará vigente hasta el próximo 31 de octubre. De hecho, dicho plan ha supuesto que el 36,4% de las nuevas ventas de turismos realizadas en España se hayan llevado a cabo en la Comunidad Valenciana.

Es importante tener en cuenta que este programa de incentivos se implantó con el fin de dar una ayuda a todos aquellos que se vieron afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Tal y como desveló este periódico el pasado 7 de junio, las marcas con una mayor demanda en lo que va de año son Dacia, Ford y Toyota.

La Comunidad de Madrid, por su parte, es la que más turismos ha matriculado en los ocho primeros meses del año. En total se han comercializado 216.328 unidades, lo que supone un crecimiento del 8,9% en la comparativa interanual.

Y gracias a los planes de incentivo se han logrado matricular 17.657 turismos más que en el mismo periodo del año anterior.

Del resto de incrementos en aquellas autonomías que cuentan con planes de renovación del parque automovilístico destacan los crecimientos de Cantabria y País Vasco.

Mientras que en el caso cántabro las ventas han aumentado un 19,6% hasta agosto, con 5.557 unidades comercializadas. Por su parte, enPaís Vasco han experimentado un crecimiento del 18,9%, hasta las 18.895 unidades.

También destaca La Rioja donde las ventas han crecido hasta agosto un 14,3%, con 2.497 unidades, mientras que en Galicia han crecido un 5,8%, hasta las 18.737 matrículas.

Estos planes de ayuda están sirviendo para dinamizar un mercado que aún no ha recuperado las cifras prepandemia -las previsiones más optimistas apuntan a que esto se conseguirá al final de la década-.

El plan Moves 3 agoniza

Ahora bien, en un momento de transformación del sector hacia la electrificación, los planes de incentivo a la compra de modelos electrificados son más necesarios que nunca.

Lo cierto es que el plan Moves 3 también ha tenido muy buena acogida allí donde se ha implantado. Tanto éxito ha tenido que nueve autonomías ya han agotado los fondos de los que disponían.

Se trata de las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco.

De hecho, el 85% de las matriculaciones de vehículos electrificados se ha efectuado en una de estas autonomías, según datos de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac).