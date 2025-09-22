Gestamp lanza una emisión de bonos de 500 millones hasta 2030 para refinanciar su deuda

La multinacional española Gestamp ha lanzado una oferta de 500 millones de euros en bonos senior garantizados con vencimiento a 2030.

La compañía vasca de componentes de automoción ha anunciado que "ciertas filiales de Gestamp garantizarán los bonos y se otorgarán garantías con cargo a las acciones de determinadas filiales españolas de Gestamp", según ha anunciado la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El objetivo de esta emisión de bonos es el refinanciamiento de la deuda. Un pasivo que al cierre del primer semestre del año se situaba en los 2.141,2 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,2% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

En caso de ser aceptada, los fondos recibidos de la emisión se emplearán para refinanciar la actual deuda financiera, para aportar efectivo al balance y para financiar los costes, honorarios y gastos derivados de la mencionada operación, ha añadido la multinacional vasca.

Asimismo, estos bonos sólo se ofrecerán a inversores institucionales cualificados y, fuera de los Estados Unidos, a personas no estadounidenses. Si un inversor es residente en el Espacio Económico Europeo o en el Reino Unido, no se ofrecerán a inversores minoristas.

Al mediodía, los títulos de Gestamp registraban una caída del 0,54%, hasta situarse en los 3,34 euros. En lo que va de año, las acciones de Gestamp acumulan un incremento del 35,3%.