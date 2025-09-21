Jesús Alloza, experto en motor: "Este es el consejo que la gente no sabe para que el aire acondicionado dure más"

Aunque los días de calor llegan a su fin, el mantenimiento del aire acondicionado se debe hacer hasta en los meses más fríos, con esto evitaremos hacer recargas y cambios por averías innecesarias.

De la mano de Jesús Alloza, entendido en el mundo del motor desde las redes sociales, nos da una serie de consejos para aumentar su vida útil. También trataremos algunos para la llegada del frío y el uso de la calefacción.

Una reparación completa por avería grave puede llegar a superar los 1.000 euros, por eso es importante prestar atención a las siguientes recomendaciones. En primer lugar, es fundamental desconectar este sistema tanto para el arranque como apagado del motor.

Imagen del sistema de aire acondicionado. Getty Images

Para continuar con los mantenimientos, dejar la ventilación encendida elimina la humedad a la vez que los malos olores que se acumulan en el filtro del habitáculo. Este suele durar entre los 15.000 y 30.000 kilómetros, un filtro obstruido puede aumentar el consumo de energía notablemente, además de incluso empañar los cristales.

Su ubicación puede variar dependiendo del modelo de coche, aunque, en algunas ocasiones, puede estar situado en la guantera del copiloto o cerca de la rejilla de la ventilación.

Para finalizar, recalca que el mantenimiento se debe realizar durante todo el año, por lo que en los próximos meses admite que se debe utilizar. "Ponlo, aunque no haga calor, aunque sea unos 10-15 minutos por semana".

Con esto se conseguirá que el aire circule por todo el sistema de conductos, haciendo que se lubriquen las juntas y evitando de este modo que se cuarteen produciendo fugas, lo que conllevaría la necesidad de realizar recargas de gas constantes. De este modo lo muestra el entendido en sus redes.

Por otro lado, trataremos los consejos que se deben seguir para mejorar la vida útil de la calefacción del coche. Para ello se deben comprobar varios sistemas.

El primero de ellos es el nivel refrigerante, un nivel bajo puede afectar al rendimiento, lo que aumenta el riesgo de congelación. Además de este, es importante revisar el sistema de escape con lo que no haya fugas u obstrucciones.

En cuanto a su uso, mantenerla al máximo en todo momento forzará innecesariamente el sistema. Otro factor es arrancar el coche y mantenerlo durante unos minutos antes de encenderla, lo que aumentará su vida útil.

Y por último, cambiar los filtros y asegurarse de que estén limpios será esencial para asegurarse de que la ventilación no se obstruya y que a consecuencia se reduzca la eficiencia.