Pablo Domínguez, vendedor de coches: "Este es mi consejo si quieres un coche de segunda mano, fiable y con calidad"

Las cifras hablan por sí solas, el mercado de segunda mano se está convirtiendo en una opción más que viable para los conductores españoles. Según Ganvam (Grupo Autónomo Nacional de Vendedores de Automóviles, Camiones y Motocicletas) hasta el mes de julio se acumuló un total de 1.264.950 unidades.

Esta cifra supone un 5,2% más en comparación con 2024. En cuanto a los modelos, un 16% de las unidades adquiridas tenían menos de un año de antigüedad, mientras que un 15,7% contaban con entre uno y tres años, lo que supone una cifra de 16.226 unidades.

Dentro de este contexto, hoy traemos el consejo de Pablo Domínguez, vendedor de vehículos de segunda mano desde Auto DMD Care. En conversación con él, nos expone un modelo del que argumenta que: "pasa desapercibido, pero tiene una calidad y acabados increíbles, su precio actual es de 42.800 euros, pero antes rondaba los 90.000 euros".

Ejemplo de imagen de A6. Getty Images

El ejemplar es un Audi A6 50 TFSIe, el modelo en concreto es un híbrido enchufable del año 2022. Por lo que dispone de la distinción de etiqueta CERO, con lo que se permite entrar a los núcleos urbanos acotados bajo las ZBE (Zonas de bajas emisiones).

Si analizamos los entresijos del vehículo comprobamos que no se queda corto de potencia, sus 300 CV no pasan inadvertidos. En cuanto a su autonomía eléctrica, se pueden recorrer hasta 60 kilómetros con ella."Combina lo mejor de dos mundos: la fuerza de la tracción a las cuatro ruedas y la suavidad de la conducción eléctrica", según confirma el experto.

Si pasamos a su interior, el modelo se puede abrir con la propia huella del dedo. En cuanto a sus acabados, cuenta con asientos en cuero beige electrificados. "Tiene un altísimo equipamiento, inmejorable", argumenta.

En cuanto a la parte trasera, cuenta con climatización independiente y con un espacio bastante amplio, según recalca el entendido."Creo que se va mejor aquí que conduciendo", comenta. De este modo se puede ver desde su publicación en redes.

Siguiendo con el habitáculo, este Audi cuenta con una doble pantalla, se convierte en el centro de todas las miradas, desde la que se programan todos los sistemas, en el que se incluye el aparcamiento de manera autónoma. "Puedes hacer un sinfín de cosas", recalca Domínguez.

Por otro lado, se disponen de cinco modos de conducción en los que recalca que su consumo medio es de unos siete litros a los 100 kilómetros. "Un consumo irrisorio para este coche", afirma.

El vendedor asevera a El Español que este ejemplar es un modelo idóneo tanto para utilizar de manera diaria como para largos viajes sin renunciar al disfrute en carretera."Este es mi consejo si quieres un coche de segunda mano, fiable y con calidad", declara.