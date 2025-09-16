Diego Soria (23), experto en automoción: "Este coche chino me ha dejado totalmente loco, va bastante bien"

Un modelo con 200 kilómetros de autonomía eléctrica, superando los 1.000 kilómetros en autonomía combinada, además de carga rápida, completando el 80% en 30 minutos. Estos son dos de los aspectos que definen al nuevo vehículo de la marca Link & Co, ellos mismos lo definen como un ejemplar "creado para los conductores más exigentes".

Este es el modelo Link & Co 08, el cual expone desde sus redes Diego Soria, un entendido en el sector que desde las redes muestra los modelos más novedosos del sector de la automoción. "Este coche me ha dejado totalmente loco", confirma.

Un SUV con el que el gigante asiático Geely, al que pertenece la marca, pretende seguir conquistando el mercado español apostando por la etiqueta CERO. Y aunque el coche se presentó a finales de 2024 en China, no ha sido hasta mediados de 2025 cuando se ha dado a conocer en nuestro país.

Lynk & Co 08 Europa Press

A este SUV lo caracteriza su gran tamaño con 4,82 metros de largo y 1.95 de ancho sin contar con los retrovisores, a lo que se suma su 1,65 de alto. Un vehículo, con un tamaño más que considerable para utilizar en el ámbito familiar.

En cuanto a su diseño, está claro que no va a pasar desapercibido, su fina línea con alta calidad se distingue por su amplitud interior. Con la que la propia marca argumenta que no faltará comodidad, ya que en su versión premium los asientos tendrán función de masaje.

Siguiendo con las disponibilidades entre las que se puede elegir el vehículo, cuenta con dos tipos de acabados, el 08 Core, con un precio de 52.995 euros. Tiene neumáticos de 19 pulgadas, 8 altavoces o cámara de 360 grados, entre otros extras.

Por otro lado, encontramos la versión 08 More, esta aumenta su precio de salida a 56.995 euros, incrementando el tamaño de sus neumáticos a 21 pulgadas con un sistema de sonido de 23 altavoces, además de luces de curvas activas entre sus posibles accesorios. "Dinámicamente, la verdad es que es un coche que va bastante bien, es un coche que prima el confort", corrobora el entendido de este modo desde sus redes.

Se destaca que en el modelo destacan las líneas sutiles evocando lujo mediante la simpleza, dejando como protagonista principal en su interior a sus dos grandes pantallas de 10,2 pulgadas junto con el panel central de 15,4 pulgadas.

Siguiendo con su espacio, su maletero cuenta con 545 litros, ampliándose a 1.245 litros al abatir los asientos de la segunda fila, algo más que suficiente en un viaje familiar.

Este modelo se dirige a un público que busca un coche del segmento D con calidades y acabados premium, además de la última tecnología que le caracteriza como un vehículo futurista. En cuanto a sus competidores, podríamos situar al Volvo XC60.

El Volvo, por su parte, se identifica por ser un modelo más clásico, representando la consolidación de su marca. Pero no por ello se renuncia a la tecnología a la que se incluye su reconocimiento por sus materiales de alta calidad y junto con su eficiencia.