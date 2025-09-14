Edén Diez, profesor de autoescuela: "Las multas por la seguridad vial no son lo suficientemente frecuentes"

Edén Diez, es un profesor de autoescuela conocido gracias a los videos que publica en sus redes sociales, donde expone distintos consejos con los que aprobar el carné práctico de circulación, además de mostrar los exámenes de sus alumnos.

A esto se suma también su opinión, sobre el sistema de sanciones impuestas a los conductores. "Las multas por la seguridad vial no son lo suficientemente frecuentes", confirma el entendido.

Argumenta sobre esta afirmación la importancia de la educación vial, haciendo referencia en que la recibida no es suficiente. "A la gente hay que darle más caña", declara desde este modo en el video de la entrevista hecha por @legalcar, donde asevera que el mismo comprueba en sus propias manos, que muchos conductores: "lo hacen mal, todo el mundo se para donde quiere", afirma.

"La educación vial no es solo desde pequeños, hay que reeducar", afirma. Poniendo como ejemplo las normas de circulación que se tienen en Alemania.

Argumenta, que en este país, si algún conductor se encuentra, aunque sea de manera temporal en doble fila, es multado. "Que hace la gente, no para en doble fila, eso es reeducación vial", aclara.

Del mismo modo, el profesor, hace referencia en otro de los clips de la entrevista a los dos consejos que el mismo considera fundamentales con los que conseguir evitar un accidente al volante, algo que todo buen conductor debe hacer.

El primero de ellos, es la distancia de seguridad. "No te puede fallar nunca", recalca admitiendo algo que siempre les comenta a sus alumnos. "Si los de adelante llegan una distancia de cuatro metros, Imagínate que el primero frena. Golpe, accidente".

Por otro lado, para complementar el primer consejo incluye a la velocidad adecuada. Afirma, que si se tienen estos dos requisitos: "es rarísimo que tú tengas un accidente, no te digo imposible, pero casi".