Un mecánico no se corta y señala el error si te cambian esta pieza: "Si no son originales, no funcionan bien"

Con la modernización de los nuevos modelos del mercado, los mecánicos tienen que hacer mucho más que cambiar una pieza. Hoy traemos uno de estos casos. Mateo, dueño de un taller, expone desde sus redes sociales algunos fallos con los que los conductores deben estar alerta si no se hace esto en su arreglo.

En concreto, se está cambiando el filtro de partículas, este es un componente de los coches diésel y algunos de gasolina. Con este sistema lo que se consigue es que se atrapen y eliminen las partículas contaminantes de hollín que emite el vehículo, con lo que se reprimen las emisiones.

En el ejemplo propuesto, el entendido aclara que el sensor con el que cuenta el filtro no tiene apenas desgaste, está como nuevo, pero el problema reside en que no es el de fábrica. "Si no son originales, no funcionan bien", el que viene nuevo, está completamente listo para el montaje.

Aparte de que sea original, cuando se haya producido el cambio es importante recordar que se necesita una actualización del sistema para que la pieza pueda funcionar con normalidad. Si no se hace, puede que el vehículo no reconozca el nuevo mecanismo.

La respuesta a la necesidad de realizar este proceso reside en que la información que recopila el sensor es enviada a la ECU, la unidad de control del motor. Ella misma es la encargada de hacer la regeneración con el filtro de partículas.

Para poder hacerlo, se eleva la temperatura y se inyecta el combustible. "Alcanzando los 800 grados, y entonces el filtro de partículas se limpia", asegura el mecánico, con lo que se conseguirá un buen funcionamiento. De este modo lo aclara el entendido a través de su publicación.

En cuanto a los problemas que acarrea que este sensor no tenga un correcto funcionamiento, se encuentra que al no llegar la suficiente información el hollín se irá acumulando, lo que derivará en las siguientes posibles averías.

El motor se verá afectado, ya que no se conseguiría alcanzar el rendimiento necesario. De la misma manera que aumentarán las emisiones contaminantes, llegando a producir que el vehículo no consiga superar la inspección técnica.

Para saber si se tiene esta avería, el conductor se debe fijar en las revoluciones que alcanza el motor, no podrá conseguir las más altas. Por otro lado, es posible encontrar humo negro por el tubo de escape a la hora de acelerar, o incluso olor a combustible dentro del habitáculo.

A eso se suma el alto precio que puede llegar a tener este cambio: es de unos 200 euros. Mientras que el filtro de partículas, un FAP, su sustitución, en el mejor de los casos, en un coche diésel, oscila entre los 500-600 euros.

Mientras que en uno grave es capaz de superar los 2.000 euros, aunque todo depende del modelo en cuestión de su tamaño y la composición de sus materiales.